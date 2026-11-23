Análisis detallado del debate de RTVE con ocho formaciones políticas. Reunión plural entre PP, PSOE, Vox, ERC, Junts, EH Bildu, EAJ-PNV y Frente Amplio.

Televisión Española organizó una sesión de debate electoral único en su formato, reuniendo a ocho formaciones políticas para abordar los temas centrales de la campaña antes de las elecciones del 29N. El programa, emitido en el icónico Estudio 1, buscó reflejar la pluralidad del espectro político español sin la presencia de los candidatos principales a la Presidencia del Gobierno.

Representantes Políticos y Composición del Plató

La delegación de cada fuerza estaba compuesta por figuras destacadas: Ester Muñoz por el Partido Popular, Patxi López por el PSOE, Pepa Millán por Vox, Emilio Delgado por Frente Amplio, Gabriel Rufián por Esquerra Republicana de Catalunya, Míriam Nogueras por Junts, Oskar Matute por EH Bildu y Maribel Vaquero por EAJ-PNV.

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La estructura del debate priorizó un equilibrio simétrico estricto. Se logró una representación paritaria con cuatro participantes de ideología de izquierdas y cuatro de derechas. Además, la paridad de género fue absoluta, con cuatro mujeres y cuatro hombres, y se incluyó una mezcla de fuerzas estatales, dos catalanas y dos vascas.

Divergencias en Vivienda y Bienestar Social

La discusión sobre la vivienda y el estado del bienestar abrió el primer bloque temático. Miriam Nogueras utilizó su intervención inicial para repetir el lema recurrente sobre la gestión financiera de las autonomías. Esta frase se convirtió en un eje central de sus intervenciones durante toda la sesión.

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En contraste con esta postura, las propuestas sobre el mercado inmobiliario fueron drásticamente opuestas. Gabriel Rufián abogó por la intervención directa del mercado, mientras que Emilio Delgado impulsó una estrategia de acción simultánea mediante la regulación y la construcción de nuevos hogares. Patxi López reforzó la necesidad de evitar la dependencia del mercado privado.

Desacuerdos Numéricos y Tensiones Ideológicas

Las tensiones se intensificaron cuando se abordaron datos sobre migración y precios. Pepa Millán atribuyó el encarecimiento de la vivienda a la entrada de más de seis millones de personas. Esta afirmación fue desmentida inmediatamente por Gabriel Rufián, quien la catalogó como un bulo infundado.

La polémica también rodeó las declaraciones sobre las pensiones. Maribel Vaquero defendió las posturas de su partido, a lo que Rufián respondió recordando advertencias previas que habían sido desmentidas. La confrontación fue directa, con críticas mutuas sobre la supuesta complicidad del Gobierno en problemas estructurales.

Propuestas de Consenso y Críticas al Formato

Maribel Vaquero se distinguió por su tono calmado y su enfoque en la búsqueda de grandes consensos nacionales. Utilizó ejemplos de pequeñas propietarias para argumentar que el debate no debía centrarse en buscar culpables, sino en soluciones estructurales a largo plazo.

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Por su parte, Míriam Nogueras mantuvo una postura inquebrantable centrada en los recursos autonómicos. A lo largo de la emisión, varios participantes criticaron la naturaleza de los cruces de declaraciones, calificándolos a menudo como monólogos simultáneos más que como diálogos constructivos entre bloques opuestos.