La presidencia de RTVE condena el comunicado del Consejo de Informativos de TVE por su falta de firmeza ante las críticas de Alberto Núñez Feijóo al canal público.

La dirección de Radio Televisión Española ha rechazado públicamente la postura adoptada por el Consejo de Informativos de TVE tras una semana marcada por la tensión institucional y los ataques políticos. La presidencia de la corporación, encabezada por José Pablo López, calificó de "profundamente decepcionante" el comunicado emitido por el órgano que representa a los periodistas de la cadena pública.

El conflicto con el Consejo de Informativos de TVE

El descontento de la cúpula de Torrespaña se centra en la supuesta "equidistancia" mostrada por los trabajadores de informativos ante las agresiones dirigidas contra la entidad. Tras 24 horas de lo que calificaron como "incomprensible silencio" frente a ataques sin precedentes, la directiva señaló que el comunicado interno distribuido el martes 24 de noviembre no identificó a los responsables políticos de esta injerencia.

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La presidencia argumenta que, en un momento de ataque a la radiotelevisión pública, se exige una defensa firme de toda la casa y no la creación de divisiones artificiales entre los profesionales de los informativos y el resto de programas. Este posicionamiento busca evitar la fragmentación interna que podría debilitar la imagen de la entidad ante la opinión pública y la clase política.

Defensa de la independencia informativa

El Consejo de Informativos de TVE había solicitado previamente a todas las formaciones políticas que respeten la independencia de la cadena y eviten utilizar la televisión pública como arma electoral. En su declaración, el órgano destacó que calumniar un servicio público fundamental es un daño a la democracia, asegurando que los periodistas trabajan con la objetividad requerida en un medio público.

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No obstante, el comunicado también criticó que los programas realizados mediante productoras externas sitúen a TVE en el punto de mira por un supuesto sesgo continuo, especialmente durante el período electoral. Esta mención generó fricciones internas, ya que la dirección ve en esta división un intento de restar valor a la industria audiovisual que colabora con la corporación y crea empleo.

La reacción ante las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo

El origen de la controversia remonta al lunes anterior a la difusión del comunicado, cuando el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizó declaraciones contundentes durante una entrevista concedida a Susanna Griso en Antena 3. El líder popular comparó a TVE con una "televisión norcoreana" y afirmó que sus informativos son "una vergüenza" para el país.

Estas afirmaciones provocaron una reacción inmediata por parte de la alta dirección de RTVE, que trasladó su pleno respaldo a la redacción de informativos. José Pablo López utilizó la plataforma X para defender el trabajo de los profesionales, expresando que su labor "da envidia" y no vergüenza, y resaltando el papel clave de la colaboración con la industria audiovisual para descubrir talento y generar empleo en el sector.

Implicaciones para el futuro de la televisión pública

La tensión entre la directiva y el consejo de informativos revela las complejas dinámicas internas que enfrentan los medios públicos en contextos de alta polarización política. Mientras el Consejo busca proteger la imagen de los informativos tradicionales frente a las críticas externas, la dirección prioriza la unidad institucional y la defensa del modelo integral de RTVE frente a los ataques de la oposición.

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Este incidente subraya la dificultad de mantener la neutralidad percibida cuando la actividad periodística se ve en el centro del debate político. Las partes involucradas continúan negociando su estrategia de comunicación para responder a las presiones externas sin agravar las divisiones internas, un desafío que define la gestión actual de la televisión pública española.