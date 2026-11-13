RTVE confirma debate parlamentario del 23 de noviembre con siete formaciones

La Corporación de RTVE organizará el lunes 23 de noviembre un debate electoral entre siete partidos con grupo parlamentario. Xabier Fortes moderará el encuentro que emitirá en directo.

La Corporación de Radio y Televisión Española ( RTVE) ha confirmado oficialmente la organización de un debate parlamentario televisivo para el próximo lunes 23 de noviembre. Este evento reunirá a los portavoces de siete formaciones políticas que cuentan con representación en el Congreso de los Diputados. El encuentro será transmitido en directo y constituye un momento central en el ciclo informativo previo a los comicios.

Participantes confirmados y exclusiones

La lista definitiva de participantes incluye a los representantes del Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Vox, el Frente Amplio, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Cada uno de estos grupos parlamentarios ha sido invitado a formar parte del debate institucional.

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Por otro lado, RTVE ha informado expresamente que la formación política Junts ha declinado la invitación enviada para participar en el encuentro. Esta decisión de la formación independentista deja a la mesa con siete de las siete fuerzas con escaños en la cámara baja española, consolidando la participación de las principales fuerzas con estructura parlamentaria.

Moderación y estructura del programa

La Corporación ha designado a Xabier Fortes como el moderador oficial del debate. Fortes tendrá la responsabilidad de dirigir la dinámica del encuentro, garantizando el cumplimiento de los tiempos y las reglas establecidas para cada intervención. Su figura actuará como garante de la imparcialidad durante el desarrollo de los bloques temáticos.

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El formato del debate se estructurará en tres bloques temáticos distintos. Para determinar el orden de los puestos de apertura y cierre dentro de cada uno de estos bloques, así como la secuencia del minuto de oro final, se ha realizado un sorteo aleatorio. Esta metodología busca garantizar la igualdad de condiciones entre todos los participantes desde el inicio.

Libertad de emisión para medios

Una de las decisiones más relevantes anunciadas por RTVE es la cesión gratuita de su señal institucional. La corporación pública ha señalado que pondrá a disposición de todos los medios de comunicación e instituciones que lo soliciten el feed de transmisión del debate. Esta medida amplía el alcance del encuentro más allá de los canales públicos.

Al finalizar el debate, cada participante dispondrá de un minuto de oro. Este espacio final se reservará exclusivamente para que cada portavoz cierre su intervención y solicite directamente el voto a la ciudadanía. Esta práctica es habitual en ciclos electorales y permite a las formaciones dirigir su mensaje final al electorado sin interrupciones.

Contexto de audiencias en La Séptima

Este anuncio se produce en un momento de revisión de los índices de audiencia de los programas de La Séptima. La cadena ha observado un rendimiento notable en su primera semana de emisión, superando las expectativas planteadas por la dirección del medio. Los datos sugieren un interés creciente del público por este tipo de formatos políticos.

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En las mediciones recientes, La Séptima ha logrado ganar en cuotas de pantalla a La 2, su homóloga principal de la corporación. Este desplazamiento en las preferencias del espectador refleja la importancia que los espectadores otorgan a los contenidos informativos y electorales frente a otras propuestas de programación en horario prime.