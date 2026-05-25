Úrsula Corberó reaparece en concierto de Bad Bunny en Barcelona

La actriz Úrsula Corberó ha vuelto a la escena pública en el concierto de Bad Bunny en Barcelona, disfrutando del espectáculo y mostrando su nuevo look después del nacimiento de su hijo Dante.

Su hijo, el pequeño Dante , pronto cumplirá cuatro meses y, durante este tiempo, la actriz de La Casa de Papel ha estado volcada en el cuidado de su niño y en su postparto, que ha llevado con la misma discreción que el embarazo.

Después del nacimiento de Dante, solo habíamos podido ver a la intérprete en las imágenes que ha ido compartiendo en sus redes sociales, pequeñas pinceladas de lo que es su nueva vida como madre. Ahora, la intérprete ha reaparecido públicamente en el concierto de Bad Bunny en Barcelona, disfrutando del espectáculo y presumiendo de su nuevo look





HOLAFashion / 🏆 41. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Úrsula Corberó Bad Bunny Concierto Barcelona Dante Postparto Embarazo La Casa De Papel Reaparición Nuevo Look Residencia Típica VIP Espectáculo Famosa Réplica Conjunto De Camiseta Falla Asimétrica Peinar Paso Por España Concierto En Madrid Artista Puertorriqueño Paso Por La Ciudad Condal Entradas Agotadas Artista Aclamado Artista Con 600.000 Asistentes Artista Con 7 Años Sin Actuar En España Artista Con 10 Conciertos En Madrid Artista Con 600.000 Asistentes Estimados Artista Con 7 Años Sin Actuar En España Artista Con 10 Conciertos En Madrid Artista Con 600.000 Asistentes Estimados Artista Con 7 Años Sin Actuar En España Artista Con 10 Conciertos En Madrid Artista Con 600.000 Asistentes Estimados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bad Bunny y todos los famosos que no quisieron perderse su concierto de Barcelona: Lamine Yamal, su novia, Bad Gyal y másLa primera actuación del puertorriqueño en la Ciudad Condal congregó a numerosas celebridades de diferentes ámbitos de la sociedad española

Read more »

Pedro Ruiz's Opinion on Bad Bunny's First Spanish ConcertPedro Ruiz, a well-known Puerto Rican artist, expresses his thoughts on Bad Bunny's first concert in Spain this year, calling it a 'massive surrender' and questioning his success.

Read more »

Bad Bunny hace centro en primera actuación en BarcelonaMore than 10,000 people have attended a Puerto Rican sensation as Puerto Rican singer Bad Bunny took the stage at Estadi Olímpic Lluís Companys. Short queues and a festive atmosphere filled with Latin American flags, fans with the artist's idol, and straw hats can be seen in the video. The show was attended by various age groups from young families to groups of friends in their 20's and 30's. Catalan fans not only enjoyed the show but also heard Latin American accents, Italian, French, and English accents.

Read more »

Marc Giró, entre los famosos en la casita de Bad Bunny: 'Ya no perreo sola'El contextoMarc Giró, presentador del programa de laSexta Cara al Show, ha sido una de las estrellas que han estrenado la casita de Bad Bunny en su concierto de Barcelona. Le han acompañado Bad Gyal, Lamine Yamal y otros jugadores del Barça.

Read more »