El histórico RRS Discovery permanece atracado en Dundee. Un museo flotante que narra la expedición antártica de Robert Falcon Scott y la riqueza industrial textil de la ciudad escocesa.

El histórico RRS Discovery permanece atracado en Dundee, en las orillas del estuario del Tay, donde ofrece a los visitantes la posibilidad de explorar una pieza clave de la historia marítima y polar. Esta mítica embarcación de madera, botada en 1901, ha sido convertida hoy en un museo que conserva la memoria de las expediciones que desafiaron los hielos polares y de la riqueza industrial que definió a la ciudad escocesa durante décadas.

El RRS Discovery y la historia marítima

El navío fue concebido para albergar a la tripulación, valiosos instrumentos científicos y provisiones suficientes para subsistir durante años en condiciones extremas a gran distancia del hogar. Para resistir la enorme presión del hielo, los ingenieros navales diseñaron un barco de madera con tres mástiles y propulsión auxiliar a vapor. Esta configuración permitía navegar a vela para ahorrar carbón y emplear el motor al maniobrar entre témpanos congelados, una estrategia vital para la supervivencia en aguas antárticas.

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La embarcación dejó las costas de Gran Bretaña en agosto de ese mismo año al mando del capitán Robert Falcon Scott, con Ernest Shackleton como tercer oficial y el doctor Edward Wilson como médico y naturalista. La expedición sufrió trágicas pérdidas desde sus inicios, como la muerte accidental de Charles Bonner en Nueva Zelanda y la caída fatal de George Vince durante una feroz ventisca, lo que marcó un tono de sacrificio para el viaje.

A pesar de los reveses, el grupo logró establecer su base principal en Hut Point, en la isla de Ross dentro del estrecho de McMurdo. Allí levantaron una cabaña prefabricada que servía de almacén y laboratorio, mientras la dotación mantenía su residencia a bordo del barco, utilizando la nave como centro logístico para sus operaciones en el continente blanco.

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Impacto científico y social en Dundee

Durante el encierro invernal, el hielo se cerró rápidamente alrededor del buque, convirtiéndolo en refugio habitado y laboratorio flotante durante dos inviernos polares. El equipo realizó mediciones de magnetismo terrestre, observaciones meteorológicas y estudios sobre la fauna local, destacando las célebres investigaciones de Wilson sobre el pingüino emperador en cabo Crozier, contribuyendo significativamente al conocimiento científico de la época.

En noviembre de 1902, Scott, Shackleton y Wilson emprendieron una marcha en trineo hacia el sur, fijando una nueva marca de latitud austral. El esfuerzo físico afectó la salud de Shackleton, obligando al grupo a retornar hacia la nave, un evento que demostró los límites humanos pero también la determinación de los exploradores británicos en la era de la exploración polar.

Al llegar el verano austral, el mar congelado no se derritió y la embarcación permaneció atrapada un segundo invierno en McMurdo, sembrando una gran incertidumbre sobre el rescate. Ante la situación, los navíos de apoyo Morning y Terra Nova arribaron en 1904 con órdenes de evacuar a los exploradores y abandonar el barco si no lograban liberarlo, marcando el final de esta etapa de la expedición.

Legado industrial y turístico actual

La tripulación trabajó incansablemente sobre el hielo empleando potentes explosivos y herramientas manuales para abrir un canal de navegación. Finalmente, el 16 de febrero de 1904, la nave logró liberarse del hielo y partir hacia su hogar, completando una travesía que dejó huella en la historia de la navegación polar y el orgullo nacional escocés.

Dundee, una ciudad escocesa que ha sabido reinventar su identidad a lo largo del tiempo, destacó durante décadas en el mapa internacional por el esplendor de su industria textil. Los majestuosos complejos fabriles, entre los que destaca la antigua fábrica de Verdant Works, albergaban potentes máquinas a vapor y empleaban a miles de obreros locales, creando una base económica sólida para la comunidad.

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Esta fábrica de harina funcionaba gracias a maquinaria suiza y un salto de agua de tres metros, demostrando la innovación tecnológica aplicada a la industria local. La riqueza generada por el comercio textil propició el surgimiento de una acomodada clase mercantil, los célebres barones del yute, quienes remodelaron la ciudad con sus inversiones.

Estos prósperos industriales construyeron elegantes mansiones en el barrio de Broughty Ferry, visibles hoy como testimonio de aquella época dorada. La transformación de este patrimonio industrial en espacios culturales refleja la capacidad de Dundee para honrar su pasado mientras mira hacia el futuro.

Todas las instalaciones del RRS Discovery han sido cuidadosamente restauradas y el histórico buque permanece atracado en Discovery Point, junto a las vanguardistas instalaciones del museo de diseño V&A Dundee. Los visitantes pueden recorrer sus cubiertas de madera, descender a las entrañas de la nave y explorar estancias como la cocina, la enfermería y el camarote del capitán Scott.

El navío representa el orgullo de una ciudad que supo transformar su pasado textil en un tributo a las exploraciones polares. Tras cumplir diversas misiones comerciales y científicas en otros mares del mundo, el RRS Discovery retornó definitivamente para ocupar un lugar de honor en su historia, invitando a nuevas generaciones a aprender sobre la valentía y la ciencia.