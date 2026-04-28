Rotura de carril, causa principal del accidente ferroviario de Adamuz según la CIAF

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha concluido que una rotura de carril fue la causa del accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas. El informe provisional descarta anomalías en los trenes antes del descarrilamiento.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ( CIAF ) ha determinado que la causa principal del trágico accidente ocurrido el 18 de enero en Adamuz , Córdoba, fue una rotura de carril en la vía férrea.

Esta conclusión se detalla en el informe provisional que la CIAF ha remitido a la jueza instructora del caso, un documento al que ha tenido acceso el periódico El País y que fue formalmente incorporado al sumario judicial el pasado 24 de abril. Si bien este informe se considera provisional y está sujeto a revisión y complementación en el informe final, consolida la hipótesis principal que los investigadores han estado considerando desde el inicio de la investigación.

El análisis exhaustivo realizado por la CIAF, que incluye la revisión minuciosa de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de los vagones, ha descartado la existencia de cualquier anomalía mecánica o operativa en ninguno de los dos trenes involucrados en el siniestro antes del momento crítico, específicamente antes de las 19:43:33, instante en el que uno de los trenes se descarriló. Las imágenes analizadas revelan movimientos bruscos e inesperados, tanto laterales como verticales, de los vagones, lo que evidencia la violencia del impacto y la repentina pérdida de control.

Además, las grabaciones muestran escenas impactantes de pasajeros luchando por mantener el equilibrio y evitar una caída, aferrándose a lo que pudieran, y la presencia de esquirlas incandescentes que pasaban peligrosamente cerca de las ventanas de los vagones, creando una atmósfera de pánico y desesperación. El informe subraya la importancia de estos detalles visuales para comprender la secuencia de los hechos y la gravedad de la situación.

El pasado lunes, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, el presidente de la CIAF, Íñigo Barrón, describió el accidente, que lamentablemente resultó en la pérdida de 46 vidas humanas, como un evento desafortunado y marcado por una confluencia de circunstancias adversas. Barrón enfatizó que, aunque las roturas de carril son relativamente comunes en la red ferroviaria española, ocurriendo a un ritmo de casi dos por semana, la gran mayoría de estas roturas no derivan en consecuencias graves.

Sin embargo, reconoció que en este caso particular, la combinación de factores, incluyendo la ubicación de la rotura y las condiciones específicas del tráfico ferroviario en ese momento, contribuyó a la magnitud de la tragedia. El presidente de la CIAF también informó a la comisión senatorial que la comisión está a la espera de la autorización judicial para contratar a especialistas externos con experiencia en el análisis metalúrgico y la soldadura de vías férreas.

Esta contratación se considera crucial para llevar a cabo una evaluación exhaustiva del carril afectado y de las soldaduras que lo componen, con el objetivo de determinar las causas subyacentes de la rotura y prevenir incidentes similares en el futuro. La colaboración con expertos externos permitirá a la CIAF acceder a conocimientos especializados y tecnologías avanzadas que complementarán su propia capacidad de investigación.

La investigación continúa en curso, y la CIAF se mantiene firme en su compromiso de esclarecer todas las circunstancias que rodearon el accidente de Adamuz. La prioridad principal es determinar si la rotura del carril fue el resultado de un fallo en el mantenimiento, un defecto en los materiales utilizados, o una combinación de ambos factores.

La comisión está analizando minuciosamente los registros de mantenimiento de la vía, las especificaciones técnicas de los materiales empleados, y los procedimientos de inspección y control de calidad. Además, se están realizando pruebas exhaustivas en muestras del carril roto para identificar cualquier anomalía o debilidad estructural. La CIAF también está colaborando estrechamente con otros organismos y empresas del sector ferroviario para intercambiar información y compartir mejores prácticas en materia de seguridad.

El objetivo final es elaborar un informe final completo y detallado que no solo determine las causas del accidente, sino que también formule recomendaciones concretas para mejorar la seguridad de la red ferroviaria española y evitar que tragedias como esta se repitan. La transparencia y la rigurosidad son principios fundamentales que guían el trabajo de la CIAF en esta investigación, y la comisión se compromete a mantener informada a la opinión pública sobre los avances y los resultados obtenidos





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