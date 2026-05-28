Rosie O'Donnell se realiza un lifting facial tras perder 23 kilos y reflexiona sobre la cirugía estética

La comediante Rosie O'Donnell explica su cambio de opinión sobre las cirugías estéticas después de someterse a un lifting facial para corregir los efectos de la rápida pérdida de peso en su rostro, y defiende la libertad individual de elegir modificaciones corporales sin perder la esencia propia.

Rosie O'Donnell, la reconocida comediante y actriz estadounidense, ha compartido públicamente su experiencia con la cirugía estética , específicamente un lifting facial , luego de perder 23 kilogramos.

En un reflection profunda, explica que su postura anterior, opuesta a estas intervenciones, cambió al observar los efectos de la considerable pérdida de peso en su rostro. La actriz describe que la flacidez y los cambios en su apariencia no se debían simplemente al envejecimiento natural, sino a la gravedad y a la pérdida de colágeno y grasa facial, lo que la llevó a replantearse sus convicciones.

O'Donnell sostiene que no hacerse la cirugía cuando realmente lo deseaba era tan limitante como hacérsela sin querer, y subraya la importancia de que sus hijos crezcan en un mundo donde no sientan la obligación de cambiarse, pero que conozcan la opción de hacerlo si así lo deciden. Tras cuatro meses de la intervención, que se centró en el tercio inferior del rostro y la parte alta del cuello, Rosie afirma que no desapareció ni se convirtió en otra persona, solo dejó de discutir con el espejo.

La intervención, descrita como mínimamente invasiva, busca reposicionar los tejidos y contrarrestar la flacidez, con un período de recuperación donde puede haber tensión pero el dolor es manejable. La actriz de 64 años culmina su mensaje celebrando su capacidad de sentir, elegir y usar su voz, abrazando su nueva apariencia como parte de su evolución personal en lo que llama su "tercer acto"





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