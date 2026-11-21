New Balance presentó las zapatillas 990v7 en Barcelona con Rosalía como embajadora. El evento en Convent dels Àngels marcó el lanzamiento de los modelos Made in USA tras 9 nominaciones a los Grammy.

Rosalía participó activamente en el evento "Thank You, Barcelona", organizado por la marca estadounidense New Balance. La cantante colombiana-española actuó como embajadora oficial durante la celebración que tuvo lugar en el Convent dels Àngels de Barcelona. La fecha oficial de este acontecimiento fue el 21 de noviembre de 2026, registrándose a las 13:29 CET.

Presentación de las 990v7 Made in USA

El lanzamiento oficial de las icónicas zapatillas New Balance Made in USA 990v7 se materializó el 6 de noviembre. Durante la gala, la artista ayudó personalmente a entregar estos modelos a los asistentes presentes en la sala. La presentación visibilizó la creación y la evolución histórica de esta línea de calzado que define la identidad de la firma.

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Contexto artístico y nominaciones Grammy

Rosalía se encontraba en un momento crucial de su trayectoria al asistir a la cita. Recientemente, la artista había conseguido acumular un total de 9 nominaciones a los prestigiosos premios Grammy. Esta cifra refuerza su estatus como una figura central en la industria musical global actual.

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Estrategia cultural en Barcelona

La decisión de New Balance para celebrar esta semana de eventos se basó en la rica cultura de la ciudad condal. Barcelona ofrece un entorno creativo e influyente que se alinea con los valores de la marca. El espacio del Convent dels Àngels permitió integrar la historia industrial del calzado con el arte urbano contemporáneo.

Impacto en la comunidad de fans

Los seguidores de la marca experimentaron una sorpresa positiva al ver a la embajadora en acción. La interacción directa entre la celebridad y los productos generó un fuerte impacto visual. La entrega de las 990v7 en vivo demostró la conexión real entre el diseño clásico y el público moderno.