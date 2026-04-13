Rosalía: Un espectáculo de 'Lux' que enamora a Barcelona

La artista catalana Rosalía conquista Barcelona con su gira 'Lux', ofreciendo un concierto lleno de emoción, música en vivo y una puesta en escena innovadora. Un repaso por los momentos clave del show, destacando la conexión con el público y la reinvención de la artista.

Rosalía , un auténtico fenómeno musical que no deja de sorprender. Tras las críticas recibidas por la falta de músicos en directo y el uso de pistas pregrabadas en su anterior gira ‘ Motomami ’, la artista catalana ha respondido con una propuesta renovada y espectacular. El inicio de su gira ‘ Lux ’ en Madrid, Lisboa y Barcelona , ha marcado un antes y un después en sus presentaciones en vivo. La puesta en escena, con una orquesta completa desfilando entre el público al inicio del concierto y una obertura con aires de pasodoble, cautivó a los asistentes desde el primer momento. La presencia de músicos en vivo fue una clara declaración de intenciones, demostrando la versatilidad y el compromiso de Rosalía con la excelencia artística. En Barcelona , ciudad natal de la cantante, la emoción y la conexión con el público alcanzaron niveles sin precedentes. La referencia a Barcelona en la canción 'Reliquia' desató una ovación ensordecedora, reflejo del cariño y la admiración que la ciudad siente por su artista más emblemática. Rosalía , vestida con un tutú y con la apariencia de una bailarina de juguete, se entregó por completo, interpretando las canciones de ' Lux ' con una pasión desbordante. El Palau Sant Jordi se convirtió en un santuario musical, donde la voz de Rosalía y la emoción que transmite fueron los verdaderos protagonistas.

El concierto de 'Lux' fue mucho más que una simple presentación musical. Fue una experiencia sensorial completa, con una puesta en escena que combinó elementos de ópera contemporánea y danza expresionista. La coreografía, alejada de los estándares del pop, se centró en la expresión y la emoción, creando una atmósfera íntima y conmovedora. La proyección de las letras de las canciones y sus traducciones en la parte superior del escenario facilitó la comprensión y la conexión del público con la narrativa de cada tema. La elección de 'Divinize', con su escasa parafernalia escénica, demostró que la fuerza de la música y la voz de Rosalía eran suficientes para cautivar a la audiencia. Una de las sorpresas de la noche fue una versión personal de la canción de Dido que Eminem sampleó en 'Stan', mostrando la versatilidad y capacidad de Rosalía para versionar temas de otros artistas. La interacción de Rosalía con el público fue constante y emotiva, especialmente cuando compartió sus sentimientos sobre cantar en su ciudad natal. Sus palabras, pronunciadas en catalán, revelaron la profunda conexión que tiene con Barcelona y la gratitud que siente hacia sus seguidores. Las lágrimas de emoción que derramó durante su discurso fueron una muestra de la autenticidad y la sensibilidad de la artista.

La segunda parte del concierto fue una explosión de energía y ritmo, con versiones remix de canciones emblemáticas y una puesta en escena barroca y salvaje. 'Berghein' y 'Saoko' provocaron la euforia del público, que cantó y bailó sin parar. La felicidad de Rosalía sobre el escenario era evidente, contagiando a todos los presentes. La interpretación de 'La combi versace' fue uno de los momentos más destacados del espectáculo. Los interludios, aunque ligeramente pesados, fueron compensados por la percusión y las palmas, que mantuvieron la energía del concierto. El regreso de Rosalía con 'El redentor' y la interpretación en una torre medieval, con su voz reverberando y 'arabizada', transportaron al público a otro tiempo y espacio. La sorpresa final fue la interpretación de 'Can’t take my eyes off you', de Frankie Valli & the Four Seasons, popularizada por los Pet Shop Boys, dentro del marco de un cuadro, mostrando la capacidad de la artista para reinventarse y sorprender al público. La participación de los fans en el escenario, que pudieron compartir un momento especial con Rosalía, selló una noche inolvidable





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