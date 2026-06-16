Rosalía reprograma concierto en el Madison Square Garden de Nueva York

La cantante española reprogramó uno de los conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York como parte de su gira "Lux World Tour". El cambio responde a las celebraciones por el campeonato de los New York Knicks.

La cantante Rosalía reprogramó uno de los conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York como parte de su gira " Lux World Tour ". El espectáculo, originalmente programado para el 18 de junio, fue adelantado para este martes 16 de junio.

De acuerdo con el Madison Square Garden, el cambio responde a las celebraciones por el campeonato de los New York Knicks, previstas para el 18 de junio en la emblemática arena. El equipo neoyorquino conquistó recientemente el título de la NBA, poniendo fin a una sequía de más de cinco décadas sin campeonatos. Por el momento, el concierto de Rosalía programado para el 17 de junio en el Madison Square Garden continúa confirmado y sin modificaciones.

La cantante española también tuvo que posponer tres conciertos previstos en Florida debido a una emergencia familiar. Rosalía tenía programadas presentaciones el 4 y el 6 de junio en el Kaseya Center de Miami y el 8 de junio en el Kia Center de Orlando. Según las nuevas fechas anunciadas, el concierto de Orlando se realizará el 9 de septiembre, mientras que los dos espectáculos de Miami fueron reprogramados para el 14 y el 16 de septiembre.

La gira de Rosalía "Lux World Tour" ha sido un éxito en todo el mundo, con multitudes enteras asistiendo a sus conciertos en diferentes ciudades. La artista española ha demostrado su talento y dedicación a su carrera, y su gira ha sido un éxito en todos los sentidos. La reprogramación de los conciertos en Nueva York y Florida no ha afectado la popularidad de la gira, y la gente sigue asistiendo a sus presentaciones en todo el mundo.

La gira de Rosalía "Lux World Tour" es un ejemplo de cómo una artista puede seguir adelante a pesar de las dificultades y seguir siendo exitosa en su carrera





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