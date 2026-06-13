Rosalía reaparece en Boston tras posponer conciertos en Florida por emergencia familiar

La cantante española Rosalía ha regresado a los escenarios luego de cancelar tres conciertos en Florida debido a una emergencia familiar. Durante su concierto en Boston, la artista ha hablado sobre la situación y ha agradecido el apoyo de sus fans.

CNN Español - Rosalía regresó a los escenarios luego de verse obligada a posponer sus presentaciones en Miami y Orlando debido a una emergencia familiar .

La cantante española reapareció la noche del 11 de junio en el TD Garden de Boston para continuar con su gira Lux World Tour, con la que promociona su más reciente álbum, Lux, lanzado en noviembre de 2025. Durante el espectáculo, la artista se tomó un momento para dirigirse en inglés a sus seguidores y hablar sobre la situación que la llevó a cancelar tres conciertos programados en Florida.

Rosalía agradeció la comprensión y el apoyo de sus fans y aseguró que 'los seres queridos tienen que estar primero'. La cantante también explicó que, cuando ocurre algo inesperado y doloroso, puede resultar difícil seguir adelante, aunque destacó que volver a compartir su música con el público hace que todo valga la pena.

Sin entrar en detalles sobre la emergencia familiar que atraviesa, Rosalía afirmó que ofrecería el concierto 'con todo el amor' que tiene y agradeció a los asistentes por acompañarla. Además, expresó su deseo de que los espectadores pudieran llevarse algo especial de esa noche, algo que, dijo, la haría muy feliz. La intérprete tenía previsto presentarse el 4 y el 6 de junio en el Kaseya Center de Miami y el 8 de junio en el Kia Center de Orlando.

Sin embargo, la emergencia familiar la obligó a reprogramar esas fechas. Según la agenda actualizada de Live Nation, el concierto de Orlando se realizará el 9 de septiembre, mientras que los dos espectáculos de Miami fueron reagendados para el 14 y el 16 de septiembre





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