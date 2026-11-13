Rosalía lidera con cinco premios en los Latin Grammy 2026

La artista española Rosalía se consolida como la gran ganadora de la vigésimo séptima edición de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas el 12 de noviembre de 2026.

La artista española Rosalía se coronó como la figura dominante en la vigésimo séptima edición de los premios Latin Grammy, celebrada el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La cantante recogió un total de cinco estatuillas, consolidando su liderazgo en la noche al vencer en categorías de gran prestigio como álbum del año y canción del año. Esta victoria masiva la situó por encima de otros artistas destacados de la industria.

Rosalía conquista cinco categorías principales

Rosalía obtuvo los premios al mejor álbum del año por "Lux (Complete Works)", al mejor video musical de formato corto por "Sauvignon Blanc", al mejor álbum de música alternativa, a la mejor canción pop y finalmente a la mejor canción del año por "La Perla". Durante la entrega de este último galardón, agradeció a la legendaria Paquita la del Barrio y a la música ranchera, así como a sus colaboradores en la canción, Yahritza y su Esencia, por su inspiración.

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Edgar Barrera bate récord histórico

Mientras Rosalía celebraba su noche dorada, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera consolidó un hecho histórico sin precedentes en la trayectoria del reconocimiento. Al recibir los galardones a productor del año y a la mejor canción regional por "No Capea", Barrera alcanzó la cifra de 30 premios Latin Grammy, convirtiéndose en la persona que más galardones ha ganado en la historia de este reconocimiento.

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Otros artistas y tributos destacables

Ca7riel & Paco Amoroso y Milo J compartieron el segundo lugar en el conteo de victorias con tres trofeos cada uno, incluyendo el premio a la mejor grabación del año para Milo J con su tema "Niño". El evento también honró al legado con el primer artista de música urbana, Daddy Yankee, quien recibió el prestigioso premio Personaje del Año de manos de Janet Jackson, y un segmento tributo al centenario de José Alfredo Jiménez con Camila Fernández y The Warning.