La cantante española Rosalía debutó con gran éxito en el Madison Square Garden de Nueva York, luego de enfrentar cancelaciones y cambios de fecha en su gira 'Lux Tour'.

La cantante española Rosalía debutó con gran éxito en el Madison Square Garden de Nueva York , luego de enfrentar cancelaciones y cambios de fecha en su gira ' Lux Tour '.

La artista, que había planeado actuar en Miami y Orlando, pero tuvo que cancelar debido a una emergencia familiar, agradeció la comprensión de su público y siguió adelante. En Nueva York, Rosalía tuvo que retrasar su primera fecha debido a las finales de la NBA, pero finalmente pudo actuar en el Madison Square Garden, que es su casa, y que se llenó hasta la bandera para verla.

La noche fue histórica para Rosalía, que tuvo su bautizo en el Madison Square Garden y que cantó varios temas de su último disco 'Lux', siguiendo el mismo formato de espectáculo que ha presentado en Europa. La actuación fue una especie de servicio espiritual, con préstamos estéticos del catolicismo, que los fieles de Rosalía adoptan con entusiasmo.

En el Madison Square Garden había mucha gente de blanco, como si el bautizo fuera en un recodo del Misisipí, y algunas chicas llevaban coronas de puntas, como imágenes de la Virgen. Algunos chicos eligieron túnicas blancas y también mucho 'outfit' oscuro, para encarnar la otra cara de Rosalía en su 'show'.

El concierto fue un éxtasis creciente, de la emoción al baile, del recogimiento a la 'rave', y finalmente se cerró con una estética sublime, con Rosalía desapareciendo en una mancha de luz. La gente se fue encantada y otros tantos volverán el miércoles por la noche, también con el cartel de 'no hay billetes'





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