Rosalía conquista seis premios Latin Grammy en Las Vegas con su álbum Lux

La artista catalana se llevó seis premios en la 27.ª edición de los Latin Grammy celebrada el 12 de noviembre de 2026, incluyendo Álbum del Año por Lux.

La artista catalana Rosalía se consolidó como la figura central de la 27.ª edición de los Latin Grammy durante la ceremonia realizada el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La cantante de 34 años, quien llegaba a la noche con siete nominaciones, finalmente logró conquistar seis galardones, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música actual.

Victorias concretas en la gala de las 27.ª edición

Entre los premios más importantes que recibió Rosalía se encuentra el Latin Grammy al mejor álbum del año por su trabajo "Lux (Complete Works)". Este reconocimiento lo recogió de manos del cantautor colombiano Juanes. Asimismo, la artista también se llevó el premio a la canción del año por su tema "La Perla", el de mejor álbum de música alternativa, el de mejor canción pop, el de mejor vídeo musical de formato corto y el de mejor proyecto de producción musical alternativa.

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Discurso emocional y agradecimientos a sus fanáticos

Mientras recibía el galardón al Álbum del Año, Rosalía dirigió un mensaje directo a quienes alguna vez cuestionaron su talento. Agradeció a todas las personas que le dijeron que no valía la pena o que su música era demasiado rara, señalando que gracias a no haberlas escuchado, ahora estaba ganando el premio. También envió un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres, deseándoles diamantes en lugar de perlas en sus vidas.

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Inspiración mexicana y reflexión sobre el arte

La artista explicó que el tema "La Perla" está inspirado en Paquita la del Barrio, la gran cantante mexicana fallecida el 17 de febrero de 2025. Rosalía agradeció a México por la inspiración y por las rancheras, destacando la influencia cultural de esta figura histórica. Además, bromeó sobre la utilidad del trofeo, sugiriendo que lo usaría como vaso dorado para un cubata, en medio de los aplausos de la academia y el público presente.

La importancia de la música y el futuro artístico

Rosalía reflexionó sobre el significado de su nuevo trabajo, describiendo "Lux" como un salto al vacío y una apuesta por decir su verdad. Recordó momentos tempranos de su carrera cuando Juanes fue uno de los primeros en acudir a sus conciertos, incluso cuando solo había cien personas en una sala en Madrid. Este acto de gratitud hacia sus seguidores y sus aliados en la industria resaltó su profundo agradecimiento por el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria artística.