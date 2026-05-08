Rosalía brilla en Sevilla con un nuevo look y prepara un concierto especial antes de su gira por Norteamérica

La cantante Rosalía, conocida por su éxito en la música y su reciente incursión en el mundo de la actuación, ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de imagen durante su visita a Sevilla. Además, prepara un concierto exclusivo en la ciudad antes de continuar su gira LUX Tour 2026 por Estados Unidos.

El pasado lunes, la ausencia de Rosalía en la Met Gala 2026 llamó la atención, ya que la cantante barcelonesa es una de las españolas más habituales en este icónico evento de la moda.

Sin embargo, la artista sigue siendo noticia por múltiples motivos, entre ellos su gira LUX Tour 2026, que la llevará por ciudades como Miami, Nueva York, Toronto, Chicago y Houston, y su papel en la serie Euphoria, donde comparte pantalla con Zendaya. A pesar de su apretada agenda, Rosalía ha decidido tomarse un descanso para disfrutar de la gastronomía y los paisajes de Sevilla, ciudad donde ha estrenado un nuevo look que ha generado gran expectación entre sus seguidores.

La cantante no solo ha aprovechado su estancia en la capital andaluza para desconectar, sino también para preparar una actuación especial en el evento Jarana en el Guadalquivir, organizado por Netflix. El próximo 9 de mayo, Rosalía ofrecerá un concierto exclusivo en Sevilla antes de emprender su gira por Norteamérica, demostrando una vez más su conexión con la cultura y el arte español.

Además, su participación en Euphoria ha sido destacada por la crítica, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del entretenimiento actual





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