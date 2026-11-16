Rosa Fernández conquista el Chachacomani a sus 66 años en Bolivia

Rosa Fernández escaló el Chachacomani (6.074 m) el 19 de julio junto a Cristina. Una hazaña que demuestra la pasión por la montaña sin límites de edad en la Cordillera Real.

La montañera Rosa Fernández alcanzó la cumbre del Chachacomani, una montaña de 6.074 metros de altura en la Cordillera Real de Bolivia. Este logro deportivo se materializó el 19 de julio, marcando un hito significativo en la vida de una escaladora de 66 años que sigue manteniendo su pasión por los picos más altos. La ascensión no solo representa un triunfo físico, sino también una celebración de la amistad y la perseverancia en un entorno natural impresionante.

Logro del Chachacomani a los 66 años

Fernández declara explícitamente que tiene 66 años y que continúa escalando montañas con la intención de seguir haciéndolo durante muchos años más. Para ella, la montaña no es simplemente una afición pasajera, sino una parte fundamental de su existencia diaria. Describe este lugar como su refugio personal donde encuentra libertad y paz interior, destacando que cada ascensión despierta en ella la misma ilusión y energía del primer día que pisó una ladera. Esta actitud vital define su enfoque hacia el alpinismo moderno.

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La expedición a la cumbre boliviana

La cima del Chachacomani, situada al noreste de La Paz, fue coronada junto a su amiga Cristina, otra montañera veterana de más de 60 años de edad. La expedición estaba compuesta además por Pancho, quien funcionó como cocinero, y David, quien actuó como guía y poseía un conocimiento exhaustivo de la zona geográfica. Los participantes disfrutaron de cuatro días completos sin cobertura telefónica ni prisas, lejos de cualquier encuentro humano, lo que consideraron un verdadero lujo. Este aislamiento les permitió sumergirse por completo en la inmensidad de la Cordillera Real, famosa por sus glaciares y lagunas de altura.

Aproximación y detalles del ascenso

El nombre del Chachacomani deriva de un pequeño pueblo vecino y de la chachacoma, una planta medicinal crucial para las comunidades andinas. La aproximación al campo base requirió caminar más de diez kilómetros por una inmensa pampa rodeada de bofedales, alpacas, llamas y gansos andinos. El equipo estableció un campamento alto a 5.200 metros de altitud, próximo al borde del glaciar. La logística fue impresionante, viendo cómo burros llevaban tiendas y alimentos hasta esa elevación. El ataque final comenzó a las tres de la madrugada, enfrentando un glaciar largo y exigente hasta tocar los 6.074 metros.

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Impacto local y aclimatación previa

Anteriormente, la zona era considerada poco accesible para el turismo, pero ahora los habitantes locales acogen con entusiasmo a los escaladores que dinamizan la economía regional. Antes de esta cumbre, Fernández había visitado Bolivia cuatro veces y realizó jornadas de aclimatación en el Valle de las Ánimas y en el Chacaltaya, que tiene 5.395 metros. El viaje de este año sufrió retrasos debido a la situación social del país, pero finalmente se llevó a cabo con normalidad. Compartieron momentos de risa y complicidad, vistiendo tradicionalmente las polleras, reforzando el vínculo cultural.

El significado de la pasión sin edad

La experiencia en Bolivia fue acompañada por encuentros con mujeres bolivianas que ven en la montaña un símbolo de superación y orgullo, a menudo ascendiendo grandes cumbres con su vestimenta tradicional. Fernández expresa su convicción absoluta de que la pasión no tiene fecha de caducidad mientras el cuerpo y la ilusión lo permitan. Cada montaña representa para ella una lección profunda de esfuerzo, humildad y felicidad. Con esta mentalidad, continúa buscando nuevos horizontes y desafíos en los Andes, demostrando que los sueños mantienen su altura sin importar la edad.