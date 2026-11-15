Rosa Díaz interpreta flamenco en la entrega de Los Grandes de El Cultural en Granada

Rosa Díaz protagoniza la música en Los Grandes de El Cultural el 16 de noviembre en Granada. La cantaora honra a Mendoza, Sevilla y Banderas con un repertorio único.

La cantaora granadina Rosa Díaz será la encargada de interpretar los números musicales en la primera edición de los premios Los Grandes de El Cultural. Este evento, que celebra trayectorias destacadas en la cultura, se llevará a cabo el lunes 16 de noviembre en la Abadía del Sacromonte, ubicada dentro de la Ciudad de la Alhambra en Granada.

Homenaje a Mendoza, Sevilla y Banderas

Los galardonados en esta inauguración son el escritor Eduardo Mendoza, la artista Soledad Sevilla y el actor junto con productor Antonio Banderas. Díaz manifiesta su entusiasmo al participar en este homenaje a individuos con inteligencias notables y trayectorias coherentes. Su objetivo es contribuir con un tributo musical significativo a figuras tan relevantes como estos tres premiados.

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Colaboración sinfónica con Duisburg

La intérprete está por publicar un álbum derivado de un espectáculo que ha estado presentando en vivo durante el último año. Esta producción surge de una colaboración en Alemania con la Orquesta Sinfónica de Duisburg. Díaz reivindica que este proyecto representa la primera ocasión en que una figura destacada del flamenco realiza una residencia artística con una formación de este tipo orquestal.

Historia gitana y libertad artística

El trabajo discográfico aborda la historia del pueblo gitano y su relación compleja con la Iglesia católica. El álbum incluye la canción Evangelista, dedicada al culto de Juan El Egiptano, así como episodios sobre la Gran Redada. La artista señala que la relación histórica ha sido tensa, lo que motivó la creación de narrativas propias dentro de su tradición flamenca para preservar su memoria.

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Repertorio y acompañamiento musical

Para la ceremonia del 16 de noviembre, Díaz se acompañará de sus músicos habituales, quienes le brindan la flexibilidad necesaria durante la actuación. El pianista será un colaborador clave, enmarcando el contexto de la tierra andaluza. El repertorio incluirá tangos de Granada y fragmentos adaptados, ya que las intervenciones serán breves y no permitirán la ejecución de temas completos en su versión original.

Orígenes y legado familiar

Rosa Díaz nació en Granada en 1980 y creció en el Albaicín, en un entorno marcado por la historia del flamenco. Su familia está profundamente arraigada en esta tradición, siendo su tía abuela Rosa Heredia, conocida como La Rochina, una figura central en la conservación de la zambra. Ella misma estudió en la misma escuela musical que sus antepasados, manteniendo viva la esencia de su herencia cultural.