Rosa Crujeiras hace historia: primera rectora de la USC en más de 500 años

Rosa Crujeiras asume el cargo de rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la institución en más de cinco siglos. El evento marca un hito para Galicia y destaca su compromiso con la igualdad, la inclusión y la transformación universitaria. El traspaso de poderes contó con la presencia de autoridades políticas y académicas, y el discurso de Crujeiras enfatizó la importancia de la colaboración y la defensa de los valores.

Rosa Crujeiras , catedrática de Estadística, ha tomado posesión como rectora de la Universidade de Santiago de Compostela ( USC ), marcando un hito histórico al ser la primera mujer en ocupar este cargo en más de 500 años. Este evento significativo se extiende a toda Galicia , ya que ninguna mujer había liderado antes alguna de las tres universidades gallegas.

El acto institucional de traspaso de poderes, presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tuvo lugar en el Salón Nobre del Pazo de Fonseca y contó con la presencia de numerosas autoridades del ámbito político y académico. En su discurso inaugural, Crujeiras hizo un llamado a impulsar una transformación profunda, serena y consciente de la institución, abogando por la revisión de inercias y la redefinición de prioridades. Destacó la importancia de que la universidad no sea ajena a la vida de su comunidad, ni al contexto actual, incluyendo los conflictos, desigualdades y fracturas del mundo contemporáneo. De esta manera, la nueva rectora reivindicó el espacio, tiempo y voz de la universidad, así como el de las mujeres, comprometiéndose a trabajar para eliminar los obstáculos que impiden su progreso profesional y garantizar que el trabajo universitario no implique renuncias para ellas. Crujeiras enfatizó que defenderá los principios del feminismo, los derechos humanos, la dignidad de las personas y los valores democráticos como elementos fundamentales de su gestión. Asimismo, instó a la comunidad universitaria a ejercer una voz activa en la defensa de los valores, traduciéndolos en acciones concretas frente a problemas sociales como la emergencia social en la vivienda, la salud mental y la violencia machista. La lengua gallega ocupó un lugar central en su discurso, defendiendo que no limita la vocación universal de la institución.\El segundo gran compromiso asumido por Crujeiras es la cooperación activa dentro del Sistema Universitario de Galicia (SUG) y con la Xunta de Galicia para fortalecer el papel de la USC. La rectora se definió como 'hija de la enseñanza pública', destacando su compromiso con la atención a las necesidades de la comunidad universitaria. Para Crujeiras, su prioridad es garantizar la igualdad de oportunidades y permitir que cada persona desarrolle su potencial, independientemente de su origen. Expresó su confianza en contar con el apoyo de toda la comunidad universitaria para crear un espacio compartido que sea ejemplo de acogida, inclusión, igualdad y respeto. Este acto también significó el adiós de Antonio López, quien dejó el cargo después de ocho años de gestión. López expresó su satisfacción por el deber cumplido y su gratitud hacia la institución, transmitiendo el bastón y la medalla a Crujeiras como símbolos del gobierno universitario. Recordó a las otras candidatas al puesto y expresó su esperanza de que, a partir de este nombramiento, la presencia de mujeres en los altos cargos universitarios se convierta en algo natural.\Por su parte, Alfonso Rueda cerró el acto agradeciendo los esfuerzos de Antonio López y solicitando al nuevo equipo de gobierno la colaboración para enfrentar los retos futuros. Entre estos retos, mencionó la cuestión de la vivienda, el mapa de titulaciones y la excelencia académica. Rueda enfatizó la necesidad de aunar esfuerzos para el bienestar de la universidad. La toma de posesión de Rosa Crujeiras representa un cambio significativo en la historia de la USC y de la educación superior en Galicia. Su liderazgo, basado en la defensa de valores como la igualdad, la inclusión y la cooperación, promete marcar una nueva etapa en la institución. La atención a las necesidades de la comunidad universitaria y el compromiso con el desarrollo de la lengua gallega son aspectos clave de su mandato. El traspaso de poderes, con el reconocimiento del trabajo de Antonio López y la visión de futuro de Alfonso Rueda, marca el inicio de una nueva era para la Universidade de Santiago de Compostela





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