Ronald 'Bato' dela Rosa, aliado de Duterte, huido en secreto del Senado de Filipinas

Un caso lleno de incógnitas y que ha dejado estos días escenas surrealistas dentro del Senado de Filipinas. Ronald 'Bato' dela Rosa, aliado del expresidente Rodrigo Duterte que ha estado bajo la protección de la cámara desde el lunes para evitar su arresto por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), ha huido en secreto antes del amanecer tras días atrincherado.

Un caso lleno de incógnitas y que ha dejado estos días escenas surrealistas dentro del Senado de Filipinas. Ronald 'Bato' dela Rosa, aliado del expresidente Rodrigo Duterte que ha estado bajo la protección de la cámara desde el lunes para evitar su arresto por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), ha huido en secreto antes del amanecer tras días atrincherado.

El caso de Dela Rosa, que fue jefe de la Policía Nacional durante los años más duros de la cruenta guerra contra las drogas de Duterte, actualmente detenido en La Haya por crímenes de lesa humanidad, ha agravado la tensión política en el país y dividido al país entre partidarios y detractores del exmandatario. El senador filipino, también requerido por la CPI por supuestos delitos de lesa humanidad, ha salido de madrugada después de que se cerrara el edificio y reinara el caos tras escucharse una serie de disparos dentro durante un supuesto operativo para arrestarlo, según informaron medios locales, sin éxito. Actualmente se encuentra en paradero desconocido





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Senado De Filipinas Ronald 'Bato' Dela Rosa Rodrigo Duterte Corte Penal Internacional (CPI) Huido En Secreto Escenas Surrealistas Tensión Política Partidarios Y Detractores Del Exmandatario Asesinato Huida A La Carrera Aparición En Una Votación Aparición En Camiseta Y Pantalones Cortos Desconfianza En La Policía Presencia Policial Y Guardias Armados Protestas En El Exterior Disculpa Por El Revuelo Investigación Montaje

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Por qué el líder del Giro de Italia viste de rosa: lo que esconde la mítica ‘maglia rosa’Frente a otros jerseys míticos como el ‘maillot’ amarillo del Tour de Francia o el rojo de la Vuelta a España, la ‘maglia rosa’ tiene una identidad propia que va más allá del ciclismo

Read more »

Disparos en Senado de Filipinas y proceso de detención de Ronald 'Bato' dela RosaNoticia sobre los disparos en el Senado de Filipinas y el proceso de detención del senador Ronald 'Bato' dela Rosa, acusado de crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte.

Read more »

Disparos en el Senado de Filipinas ante el inminente arresto del capo antidroga de DuterteEl senador Ronald 'Bato' Dela Rosa, exjefe de la Policía, está atrincherado en el Senado desde el lunes para eludiar una orden de arresto contra él de la CPI

Read more »

Disparos en el Senado de Filipinas en un operativo para detener a un socio de Duterte buscado por la Corte PenalRonald 'Bato' dela Rosa permanece atrincherado en la cámara desde el lunes tras la orden de detención emitida en su contra por la Corte Penal Internacional, que lo considera presunto 'coautor indirecto' de los crímenes cometidos durante la guerra contra las...

Read more »