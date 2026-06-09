Romantic Novel with Historical Twist: Uncovering Hidden Aspects of a Woman's Life and Her Role in Spanish History

A captivating novel that delves into the lives of six characters through six letters, revealing unexpected aspects of their past. It also explores the historical journey of José de Ribas, the founder of Odesa, and his role in Spanish history. The novel is a testament to the strength and resilience of women who defy conventions and prejudices, and the importance of uncovering hidden truths.

Una novela romántica centrada en seis cartas en las que la madre difunta de la protagonista le va revelando aspectos insospechados de su vida. En 1795, una novela histórica sorprendente que retrata con destreza las peripecías del español José de Ribas, fundador de la ciudad de Odesa, sin que faltaran descubrimientos como la catadora de amantes de la zarina o su cuarto especial, lleno de arte sicalíptico y muebles delirantes que subrayaban la absoluta libertad de una mujer tan dotada para la política como para la vida y la pasión.

Incapaces de rendirse ante las convenciones o los prejuicios. Y, pese a todo, apenas pueden compararse a las protagonistas de Lydia Cacho.

'El mundial ayuda a olvidar que el 35% de México está cogobernado por la delincuencia organizada' arranca en Málaga, en julio de 1795, cuando llega a casa de Isabel, viuda de Unzaga, su sobrina Guadalupe, la hija póstuma de Gálvez. Tras la muerte del héroe de Pensacola, su viuda, Felícitas, regresó a España con sus hijos pero acabó desterrada a Valladolid y Zaragoza por ser anfitriona de una de las tertulias ilustradas más famosas de Madrid.

Si la parte estrictamente narrativa destaca por su estilo preciosista y ambición literaria, la histórica mueve al asombro. La historia, que transcurre en diversos tiempos (entre 1763 y 1796) y escenarios (Nueva Orleans, Málaga y Aranjuez), permite a un narrador omnisciente descubrir el pasado de, Elizabeth La Roche, y de su esposo, Gilbert-Antoine de Saint-Maxent.

Este comerciante francés, que tenía derechos exclusivos para comerciar con los nativos americanos al oeste del río Misisipi, se puso al servicio del rey de España cuando Francia le cedió Luisiana en 1762 y se enfrentó a los criollos que combatieron a Ulloa, el primer gobernador español. En realidad, solo por las aventuras de Gilbert, que recuerdan acasar a su hija Isabel con el nuevo gobernador español de Luisiana, Luis de Unzaga, a pesar de ser mucho mayor que la joven y poco agraciado: 'Es de belleza distraída y viejo.

No puedo engañarte, hija, es feo tirando a horroroso'. Su legado puede perderse por el temor de sus hijas, ya viudas, a que se sepa su esencial papel secreto en la independencia de Estados Unidos, monta en cólera y recurre a una de sus nietas: 'No dejes que los miedos de tu madre maten nuestra historia familiar', logrando que se desvele la verdad y se quiebren silencios que parecían eternos.

Si la parte estrictamente narrativa destaca por su estilo preciosista y ambición literaria, la histórica, rigurosamente documentada, mueve al asombro al para enviar armas, dinero, 'y, sobre todo, información', a los rebeldes americanos, y el heroísmo callado de las hermanas Saint-Maxent y de Gálvez. Los amantes de la novela histórica están de enhorabuena, pero también los que adoramos las tramas de misterios familiares, las novelas de espías, las narraciones de amor fraternal...

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