Roger Federer: Reflexiones sobre la Retirada y el Origen de la 'Laver Cup'

El legendario tenista suizo Roger Federer, en una entrevista reciente, rememora su emotiva retirada y comparte detalles inéditos sobre la creación de la 'Laver Cup', un torneo que ha transformado el mundo del tenis. Federer revela sus sentimientos ante el momento de dejar la competición y explica cómo surgió la idea de esta competición que rinde homenaje a las leyendas del deporte.

Han transcurrido tres años desde que Roger Federer , el icónico tenista suizo, se despidiera de la competición profesional. Su legado perdura, trascendiendo las pistas de tenis y grabándose en la memoria colectiva por su inigualable clase y elegancia. Federer, con sus 20 títulos de Grand Slam, dejó una huella imborrable en la historia de este deporte, un testimonio de su talento y dedicación que inspiró a generaciones.

Su retirada, un momento agridulce para los aficionados, se materializó en la 'Laver Cup' de 2022, en un partido de dobles inolvidable junto a su gran rival y amigo, Rafa Nadal. Las emotivas imágenes de un Federer visiblemente emocionado en sus últimos instantes como profesional quedaron grabadas en la memoria de todos. Ahora, en el horizonte de 2025, se aproxima una nueva edición de la 'Laver Cup', esta vez en San Francisco, y el antiguo número uno del mundo ha ofrecido una reveladora entrevista en el podcast 'Served' de Andy Roddick. En esta conversación, Federer no solo rememoró los momentos previos a su retirada, sino que también compartió detalles fascinantes sobre la concepción y el desarrollo de la 'Laver Cup', una competición que ha revolucionado el panorama del tenis





