Rodrigo Sorogoyen: El Cineasta de los Matices y las Sombras

Exploramos la trayectoria y las influencias del aclamado director de cine español Rodrigo Sorogoyen, desde sus orígenes familiares y traumas infantiles hasta sus éxitos cinematográficos y televisivos, marcado por un estilo único que indaga en la complejidad humana.

Rodrigo Sorogoyen , director de cine nacido en Madrid hace 44 años, posee una conexión innata con el mundo artístico, a pesar de que en su hogar no se fomentó explícitamente la pasión por el séptimo arte. Su padre, también llamado Rodrigo Sorogoyen , es un actor aficionado que ha participado en producciones de su hijo, como El Reino y la serie Antidisturbios. Tras su jubilación, el padre, quien estudió teatro en la universidad, ha sido una figura recurrente en los proyectos de su hijo desde sus primeros cortometrajes.

La madre de Sorogoyen es fotógrafa y su abuelo materno, Antonio del Amo, fue un destacado cineasta de los años 50, director de películas infantiles protagonizadas por Joselito, entre ellas El pequeño ruiseñor. Rodrigo conoció a su abuelo a los ocho años, compartiendo tan solo tres meses de convivencia antes de que este falleciera trágicamente al ser atropellado por un autobús, un suceso que el director relató en una entrevista para La Ser. Su infancia estuvo marcada por una profunda herida emocional.

Rodrigo reveló en el podcast Lo que tú digas, de Alex Fidalgo, que sus padres le ocultaron su separación por considerarlo un acto de amor. El padre se marchaba tras dormirse su hijo, pero a pesar de ello, mantenía una relación cercana, recogiéndolo del colegio, jugando con él y acostándolo, para luego marcharse. No fue hasta los 10 años que Rodrigo comenzó a sospechar de la situación, y la posterior revelación por parte de su madre le generó decepción. Esta experiencia lo llevó a desarrollar una desconfianza persistente, sintiendo que incluso las personas más cercanas podrían mentirle, una inseguridad que posteriormente plasmó en la serie Los años nuevos a través del personaje de Óscar.

Aunque la trayectoria académica de Sorogoyen se inició con estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, el cine se convirtió en su verdadera vocación a los 14 años, tras presenciar la proyección de León, el profesional. La muerte inesperada del protagonista y la subversión de las expectativas cinematográficas lo impactaron profundamente, sembrando en él el deseo de dedicarse a la dirección. En 2001, dio sus primeros pasos formales en el séptimo arte, matriculándose en Guion Cinematográfico en la Escuela de Cine Septima Ars de Madrid. Posteriormente, en 2004, continuó su formación en la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid (ECAM), donde comenzó a forjar su carrera como guionista de ficción en series como La pecera de Eva y Frágiles.

Fue en la ECAM donde estableció lazos de amistad que culminaron en la fundación de la productora Caballo Films, responsable de la totalidad de sus producciones desde 2010. Allí también conoció a Isabel Peña, su colaboradora indispensable en la escritura de guiones para películas de gran éxito como As Bestas (2022), El Reino (2018), Que Dios nos perdone (2016), Stockholm (2013) y la serie Antidisturbios (2020). La sólida amistad entre Sorogoyen y Peña se ha materializado incluso en un tatuaje compartido, el número 12, simbolizando el compromiso de realizar al menos esa cantidad de proyectos cinematográficos juntos.

Su filmografía se ha consolidado con obras que exploran la complejidad humana y los aspectos más sombríos de la sociedad. Tras codirigir Ocho citas, en 2013 presentó Stockholm, una película financiada mediante crowdfunding, rodada en su propio piso compartido con el actor Javier Pereira y que obtuvo un notable reconocimiento en el Festival de Málaga con tres Biznagas de Plata, además de un Goya para Pereira como Actor Revelación. Sorogoyen se siente atraído por personajes ambiguos y multifacéticos, pues considera que la ficción cobra mayor interés al adentrarse en los matices y las zonas grises de la moralidad. Posteriormente, dirigió Que Dios nos perdone y El Reino, esta última aclamada con cinco Premios Feroz y dos Premios Goya, incluyendo Mejor Dirección y Guion Original. Su incursión en la televisión con la serie Antidisturbios también fue recibida con elogios y múltiples galardones, incluyendo varios Feroz.

En 2022, estrenó As Bestas, una obra maestra protagonizada por Luis Zahera y Denis Ménochet, que cosechó elogios a nivel internacional, obteniendo el Premio del Público Ciudad de Donostia a la Mejor película europea en el Festival de San Sebastián y dominando la gala de los Premios Goya con nueve estatuillas, entre ellas las de Mejor Película, Mejor Dirección, Guion Original y actuaciones principales y de reparto.

En el ámbito personal, Rodrigo Sorogoyen mantuvo una relación sentimental de varios años con la actriz Marta Nieto, quien protagonizó su película Madre (2019), previamente un cortometraje nominado al Oscar. La propia Nieto confirmó su ruptura en febrero de 2021 durante una entrevista en Late Motiv, aclarando que mantienen una relación de amistad. En cuanto a sus influencias artísticas, Sorogoyen es un ferviente admirador de la música pop, destacando entre sus ídolos Nacho Vegas, cuya canción La gran broma final ha tenido un impacto significativo en su vida; de hecho, Vegas contribuyó con una canción para la serie Los años nuevos. También aprecia la música de Jorge Drexler y otros artistas. En el cine, su director de cabecera es Paul Thomas Anderson, y ha expresado su admiración por figuras del cine español como Carlos Saura y Juan Antonio Bardem





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