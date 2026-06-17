Rod Stewart enfrenta críticas por cancelar concierto por salud y asistir a partido del Mundial 2026

El cantante británico Rod Stewart, de 81 años, canceló un concierto en California debido a una infección respiratoria y laringitis, pero al día siguiente viajó a Boston para ver un partido del Mundial, generando controversia en redes sociales por la aparente contradicción.

El cantante Rod Stewart ha generado una fuerte controversia en redes sociales tras cancelar un concierto en Chula Vista, California, por problemas de salud y aparecer al día siguiente en un partido del Mundial 2026 en Boston.

La polémica comenzó el viernes 12 de junio cuando el North Island Credit Union Amphitheatre anunció que Stewart, de 81 años, no podría actuar debido a una infección respiratoria aguda que derivó en laringitis, según recomendación médica. Sin embargo, al día siguiente, el artista publicó un video en Instagram desde un avión rumbo a Boston para ver el partido entre Escocia y Haití, donde se le ve alegre y repasa su historial de asistencias a mundiales.

Esta contradicción desató críticas masivas: usuarios le recriminaron la cancelación del concierto, cuestionaron cómo podía viajar estando enfermo y expresaron pérdida de respeto. Muchos also mencionaron los gastos y inconvenientes sufridos por fans que viajaron al anfiteatro. Stewart fue visto en el estadio de Boston durante el encuentro, lo que avivó el debate sobre su priorización del fútbol sobre sus compromisos artísticos. CNN intentó contactar a su equipo sin obtener respuesta hasta el momento





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