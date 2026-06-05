Roche reestructura su I+D para recuperar el liderazgo en oncología y expandirse a obesidad y Alzheimer

La farmacéutica suiza Roche, tras décadas de dominio en oncología, implementa una reestructuración estratégica de su investigación para acelerar el desarrollo de fármacos, aumentar la rentabilidad y mejorar la tasa de éxito en ensayos, mientras busca nuevos campos de crecimiento como la obesidad y el Alzheimer para competir con rivales que la han superado en inmunoterapia.

Tras décadas como líder indiscutible en oncología , Roche se enfrenta al desafío de recuperar su hegemonía mediante una reestructuración estratégica de su departamento de Investigación y Desarrollo.

La compañía busca ser más ágil, rentable y aumentar la tasa de éxito en sus ensayos clínicos, apostando por nuevas áreas como la obesidad y el Alzheimer para competir con rivales que han avanzado más rápido en inmunoterapias y otras innovaciones oncológicas. Este giro estratégico, liderado por el consejero delegado Thomas Schinecker desde 2023, se centra en cinco áreas terapéuticas principales, con criterios más estrictos en el desarrollo de fármacos y un enfoque selectivo en adquisiciones.

Aunque la cartera de fármacos en desarrollo ha aumentado su valor un 63% desde 2022 y un número récord de medicamentos avanza a fase final, reveses en ensayos clave de cáncer de mama y Alzheimer han minado la confianza. Roche sostiene que la próxima era de la medicina no dependerá de una sola tecnología, sino de la combinación personalizada de fármacos, diagnósticos y datos.

Paralelamente, la histórica adquisición de Genentech en 1990, pionera en anticuerpos monoclonales, permitió construir una de las franquicias más exitosas de la industria, pero a mediados de la década de 2010 la compañía开始 a perder terreno ante Merck y AstraZeneca, cuyos fármacos como Keytruda y Lynparza dominan las ventas oncológicas. Ahora, Roche explora terapias con radioligandos y ha sellado acuerdos en obesidad, como la licencia de un tratamiento de la danesa Gubra, aunque primeros resultados ensayísticos han sido decepcionantes.

El negocio de diagnóstico sigue siendo un pilar clave, generando ingresos estables y datos para guiar el desarrollo de fármacos. La reestructuración del I+D, descrita por el subdirector médico Stefan Frings como un esfuerzo por ser rápidos, rentables y con alta tasa de éxito, refleja la ambición de Roche por reinventarse sin perder su esencia innovadora





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