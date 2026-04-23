Roca Rey se consagra en Sevilla con sangre y arte, mientras otros toreros sufren con sus lotes

Andrés Roca Rey protagoniza una faena memorable en la Feria de Sevilla, llevándose dos trofeos y siendo trasladado a la enfermería. José María Manzanares y Javier Zulueta luchan contra toros desfavorables.

Cada día representa un nuevo desafío, una nueva promesa y una nueva entrega al arte del toreo. Así lo expresaba Andrés Roca Rey antes de iniciar su actuación en la corrida del jueves de la Feria de Sevilla, transmitida en directo por OneToro TV.

Sus palabras no eran meras formalidades, sino una declaración de intenciones de un torero que llegaba a esta cita con una ambición insaciable. Dos tardes previas en esta temporada hispalense habían dejado un sabor agridulce en su paladar. Había cosechado una oreja el Domingo de Resurrección, frente a un toro de Garcigrande, y otra el viernes de preferia, gracias a su faena a un astado de Domingo Hernández.

Sin embargo, el maestro sentía un hambre voraz por más, la responsabilidad de llenar los tendidos, vacíos de emoción por las decepcionantes reses de Victoriano del Río - Toros de Cortés. La tarde se presentaba como un punto de inflexión, una oportunidad para demostrar su valía ante un público exigente y una afición apasionada. El segundo toro, el quinto de la tarde, se convirtió en el escenario de su destino.

Puerta grande o enfermería, la línea que separaba el triunfo del dolor era delgada y peligrosa. Roca Rey optó por arriesgarlo todo, entregándose por completo a la faena, y aunque terminó siendo trasladado a la enfermería, lo hizo con la satisfacción de haber conquistado dos trofeos y una faena redonda que comenzó de rodillas, con un cambiado por la espalda, brindada a 'El Juli', el torero más laureado en la Maestranza.

Su compromiso y entrega, de los que hablaba antes de la corrida, se materializaron en sangre, un sacrificio en el altar del toreo. La octava tarde de la Feria, con el cartel de 'no hay billetes' en el coso del Baratillo, presentó a otras figuras consolidadas y a una promesa local.

Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. José María Manzanares, en particular, se marchó de vacío en una Feria que se vio afectada por el viento el martes y por un lote de toros imposible este jueves. Tras su faena al primero, 'Marginado', el torero alicantino, con su elegancia característica, expresó su decepción por la falta de trapío del toro.

Admitió que el animal parecía noble al principio, pero que carecía de entrega y que le había resultado muy complicado. Ofreció una lección de torería ante los medios, explicando que la muleta debía ser echada a la testud porque no tenía visibilidad. A pesar de la esperanza depositada en el segundo toro, este resultó ser aún peor, recibiendo incluso pitidos del respetable. La frustración era palpable, la sensación de haber luchado contra un adversario invencible.

La tarde se tornaba agridulce, un recordatorio de la imprevisibilidad del toreo y la importancia de contar con un buen lote de toros para poder desplegar el arte y la maestría. La Feria de Abril, con sus luces y sombras, continuaba su curso, dejando tras de sí momentos de gloria y de decepción. Javier Zulueta, el hijo del alguacilillo, también se enfrentó a una dura papeleta en un cartel plagado de figuras de renombre.

Soñaba con una puerta grande, pero se encontró con un toro carente de transmisión, un 'Envoltorio' bien presentado pero sin la fuerza necesaria para emocionar al público. Tras la lidia, lamentó la falta de entrega del animal, reconociendo que había confiado en él, pero que se había venido a menos. A pesar de la importancia de la cita, se mostró tranquilo, aunque admitió que era una apariencia.

Se sintió orgulloso de haber intentado hacer disfrutar al público y venderle el toro, a pesar de sus limitaciones. La sombra de la imponente faena de Roca Rey, que lo había mandado a la enfermería con pronóstico grave, se cernía sobre su actuación.

Sin embargo, Zulueta no se arredró y no cejó en su empeño por demostrar su valía en su única oportunidad en la Feria. Tras brindar el toro a su compañero herido, lo intentó con todo en el último de la tarde. Aunque no logró el trofeo, consiguió una demandada vuelta al coso, un reconocimiento a su esfuerzo y a su entrega.

La tarde se cerraba con un sabor agridulce, un reflejo de la pasión y el sacrificio que caracterizan al mundo del toreo





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