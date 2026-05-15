Roca Rey reaparece en Jerez tras su grave cogida

Dos máximas figuras del toreo que vuelven a los ruedos en tiempo récord, tras sus graves cogidas, Rocá Rey y el torero sevillano que sufrió una cogida apenas tres días antes. Rocá Rey ha necesitado recuperarse tras su grave cogida en la Feria de Abril de Sevilla y su regreso ha sido confirmado para este viernes en la Feria del Caballo de Jerez.

Roca Rey , el diestro limeño , ha necesitado recuperarse tras su grave cogida en la Feria de Abril de Sevilla. Su regreso ha sido confirmado y será en la tarde de este viernes 15 de mayo.

Aunque su reaparición estuvo en el aire hasta el último momento, a la espera de la evolución de sus heridas, el pasado miércoles, a menos de 48 horas de la corrida, Rocá Rey confirmaba su reaparición con un comunicado en el que aseguraba que había experimentado una evolución favorable en los últimos días. Rocá Rey sigue con dolor, pero dentro de la normalidad.

Estas tres semanas de recuperación han sido muy intensas, realizando todos los esfuerzos posibles para acortar los plazos previstos, sometiéndose a sesiones de fisioterapia y rehabilitación especialmente intensas y prolongadas, de hasta siete horas diarias, con el objetivo de volver a los ruedos en las mejores condiciones





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