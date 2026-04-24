Roca Rey, entre el triunfo y la cornada en Sevilla

Andrés Roca Rey cortó dos orejas en la Maestranza tras una faena valiente, pero sufrió una grave cornada en el momento de la estocada. Javier Zulueta también destacó con el sexto toro.

El diestro Andrés Roca Rey protagonizó una tarde de contrastes en la Plaza de Toros de La Maestranza de Sevilla . Tras una larga y creciente faena, fue recompensado con las dos orejas del quinto toro, pero a un precio muy alto: una cornada aparentemente grave recibida en el momento de la estocada.

La corrida, la número trece del abono de la Feria de Abril, había estado marcada por la falta de bravura en los toros de Victoriano del Río, con cuatro ejemplares desfondados que dificultaron el trabajo de los matadores, especialmente de José María Manzanares, quien se extendió en un esfuerzo improductivo. Sin embargo, la salida del quinto toro cambió el panorama, presentando un animal fino y serio que repitió sus embestidas con largura.

Roca Rey se enfrentó al toro con valentía, comenzando la faena de rodillas y realizando pases cambiados, incluso cuando el toro se paró, resolviendo el momento con determinación. La faena, aunque animosa, careció de la profundidad necesaria para dominar completamente las embestidas del animal, hasta que Roca Rey recurrió a sus característicos circulares inversos y ojedismos para encender el ambiente.

El momento culminante llegó con el intento de estocada, cuando el toro, inesperadamente, embistió a Roca Rey, clavándole el cuerno en el muslo derecho mientras el torero introducía la espada en el astado. A pesar de la grave cornada, Roca Rey fue zarandeado por el toro, provocando un silencio sobrecogedor en la plaza.

Finalmente, el presidente concedió las dos orejas solicitadas por el público, y la cuadrilla paseó el trofeo. Previamente, Roca Rey había tenido dificultades con su primer toro, un ejemplar de buena apariencia que rápidamente perdió fuelle.

Por otro lado, Javier Zulueta demostró valentía y solvencia con el sexto toro, un animal hondo, serio y complicado que amenazó con causar más problemas. El joven sevillano, en su tercera tarde tras la alternativa, nunca se arredró ante el peligro, y logró controlar al toro con habilidad, evitando complicaciones. A pesar de su meritorio esfuerzo, el presidente no le concedió una oreja, lo que generó controversia entre el público.

Los toros de Victoriano del Río presentaron un trapío interesante, aunque con desigual volumen y bravura. La tarde estuvo marcada por la valentía de los toreros, la desigualdad de los toros y la dramática cornada sufrida por Roca Rey





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