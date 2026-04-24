Roca Rey, cogido gravemente en Sevilla: 35 centímetros de cornada

El torero Roca Rey sufrió una grave cornada de 35 centímetros en el muslo derecho durante una corrida en la Feria de Sevilla. El incidente se produjo al intentar la estocada, cuando el toro lo embistió violentamente. Ya es la segunda cogida de importancia en esta feria, tras la de Morante de la Puebla.

El quinto toro de la tarde, un imponente ejemplar negro de 526 kilogramos y con el nombre de 'Soleares', protagonizó un dramático incidente durante la faena del reconocido torero Roca Rey .

La tensión en la plaza de toros era palpable, la expectación máxima, considerando la trayectoria y el renombre del diestro. El momento crítico se produjo durante el instante de la estocada. Roca Rey, demostrando valentía y arrojo, se entregó al lance con el estoque, introduciéndolo con decisión hasta la empuñadura.

Sin embargo, el toro reaccionó con una fuerza brutal, arrancándose con violencia y realizando un cabeceo fulminante. En ese movimiento, el pitón izquierdo del animal se hundió profundamente en el muslo derecho del torero, provocando una cogida de gravedad. La imagen del toro levantando y zarandeando a Roca Rey durante unos segundos que parecieron eternos, heló la sangre de los presentes. La cornada, de 35 centímetros de profundidad y con dos trayectorias claramente definidas, evidenciaba la seriedad de la lesión.

La plaza quedó sumida en un silencio angustioso, roto solo por los gritos de preocupación y las plegarias por la salud del torero. Cientos de personas se congregaron a las afueras de la plaza, esperando ansiosamente noticias sobre el estado de Roca Rey, mientras los servicios médicos trabajaban contrarreloj para atenderlo.

Tras una primera intervención en el improvisado hospital de campaña de la plaza, Roca Rey fue trasladado con urgencia a un centro hospitalario para una evaluación más exhaustiva y un tratamiento especializado. La cogida de Roca Rey se suma a la ya sufrida por Morante de la Puebla en esta misma Feria de Sevilla, lo que ha generado una gran preocupación en el mundo taurino.

La lesión de Morante, también de gravedad, lo mantendrá alejado de los ruedos durante varios meses, privando a los aficionados de disfrutar de su arte y maestría. La coincidencia de estas dos cogidas de importancia en un mismo evento ha intensificado el debate sobre los riesgos inherentes a la tauromaquia y la necesidad de extremar las medidas de seguridad.

La comunidad taurina se encuentra consternada por lo sucedido, mostrando su apoyo y solidaridad tanto a Roca Rey como a Morante de la Puebla. La incertidumbre se cierne sobre el futuro de ambos toreros, y la recuperación de sus lesiones será fundamental para que puedan regresar a los ruedos y deleitar al público con su talento.

A pesar de la gravedad de la cogida, Roca Rey, demostrando un coraje admirable, logró cortar dos orejas al toro antes de ser atendido, un gesto que evidencia su entrega y pasión por el toreo. Este acto de valentía, sin embargo, no disminuye la preocupación por su salud y el largo proceso de recuperación que le espera. La situación ha generado una gran incertidumbre en la agenda taurina.

Tanto Roca Rey como Morante de la Puebla tenían previsto participar juntos en un evento en la Plaza de Toros de Aranjuez el próximo 31 de mayo. Sin embargo, ante la imposibilidad de que ambos toreros se recuperen a tiempo, la celebración de este evento queda ahora en el aire. La organización de la corrida deberá tomar una decisión en los próximos días, considerando las circunstancias y buscando alternativas para garantizar el espectáculo.

La cogida de Roca Rey ha reabierto el debate sobre la seguridad en las corridas de toros y la necesidad de implementar medidas más estrictas para proteger a los toreros. Algunos sectores han propuesto la utilización de nuevos materiales en los trajes de luces, así como la revisión de los protocolos de actuación en caso de cogida. Otros, en cambio, defienden que el riesgo forma parte de la esencia de la tauromaquia y que no se puede eliminar por completo.

Independientemente de las opiniones, lo cierto es que la seguridad de los toreros debe ser una prioridad absoluta. La Feria de Sevilla, uno de los eventos taurinos más importantes del calendario, se ha visto empañada por estas dos cogidas de importancia. La expectación y el entusiasmo iniciales se han transformado en preocupación y angustia, dejando una sensación agridulce entre los aficionados.

La recuperación de Roca Rey y Morante de la Puebla es ahora el principal deseo de toda la comunidad taurina, esperando que puedan regresar a los ruedos lo antes posible y seguir deleitando al público con su arte y valentía





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