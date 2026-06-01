Rocío Jurado, 20 años después: una legado que sigue vivo

La artista sigue siendo recordada como la más grande 20 años después de su muerte. Su modernidad y su defensa de la igualdad de derechos siguen inspirando a las personas.

Rocío Jurado sigue siendo recordada como la más grande 20 años después de su muerte. Su modernidad quizás pasó desapercibida en su tiempo, pero ahora se puede apreciar en sus entrevistas, donde desafió estereotipos con respuestas ingeniosas.

Por ejemplo, cuando una periodista le preguntó por su talla de sujetador, ella respondió que solo le interesaba la talla del 'sujetador mental'. Esta defensa también se aplicaba a las personas LGTBI, a las que consideraba merecedoras de amor y respeto. En su momento, Rocío Jurado fue la primera en cantar como solista femenina con letras reivindicando el derecho de la mujer al placer.

Hoy, su legado perdura en su localidad natal, Chipiona, donde se le rindió homenaje con flores en su 20 aniversario. Su influencia también se puede ver en personas como Javier, que viajó desde La Palma para honrarla. La artista siempre defendió la igualdad de derechos y la aceptación de las personas diferentes. En una de sus entrevistas, se refirió a la importancia de darle mucho cariño y mucho sitio a los seres humanos, especialmente a las personas LGTBI.

Esto muestra que, aunque Rocío Jurado se fue hace tiempo, su legado sigue vivo y sigue inspirando a las personas





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