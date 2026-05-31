Rocío de Meer participa en cumbre supremacista que defiende la expulsión masiva de inmigrantes en Portugal

La diputada de Vox Rocío de Meer asiste al Remigration Summit 26, un encuentro de líderes ultraderechistas que claman por la Europa blanca y cristiana y proponen deportar incluso a ciudadanos europeos con pasaporte. El evento, organizado por el Movimiento Identitario de Austria, incluyó discursos racistas y la presencia de figuras como Lena Kotré de AfD.

La diputada de Vox en las Cortes, Rocío de Meer, participó este sábado en el Remigration Summit 26, un encuentro de líderes e influencers supremacistas celebrado en Figueira da Foz, Portugal.

El evento, organizado por el Movimiento Identitario de Austria y el grupo ultra portugués Reconquista, defendió la expulsión masiva de personas por su origen, incluso aquellas con pasaporte europeo. De Meer fue presentada como una de las políticas más destacadas del movimiento, en una cita donde se proclamó la necesidad de preservar la Europa blanca y cristiana frente a lo que denominaron el enemigo que busca nuestra destrucción.

El summit, que inicialmente iba a realizarse en Oporto, mantuvo en secreto su ubicación hasta horas antes por razones de seguridad, según los organizadores. Finalmente se celebró en una localidad costera a más de 130 kilómetros de distancia. Durante doce horas, ponentes como la alemana Lena Kotré, miembro del parlamento de Brandemburgo por AfD, lanzaron discursos plagados de racismo biológico y cultural.

Kotré afirmó entre aplausos que los europeos tienen derecho a su hogar y que no deben sobrevivir frente a personas de África y Oriente Medio que violan y asesinan. Otros oradores, como el comandante en jefe del ICE en Estados Unidos, que dirigió la represión migratoria hasta los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, también participaron en el evento.

El término remigración, elegido como la peor palabra del año en Alemania en 2023, fue utilizado para encubrir las repatriaciones forzosas que propugnan estos grupos. En diciembre de 2023, una reunión secreta en Potsdam reveló que Martin Sellner, líder del Movimiento Identitario de Austria, presentó a empresarios y políticos de AfD su plan para deportar no solo a solicitantes de asilo, sino también a alemanes de segunda y tercera generación considerados no asimilados.

La reunión tuvo lugar a pocos kilómetros de la mansión donde en 1942 se coordinó el exterminio de 11 millones de judíos. El Remigration Summit 26 contó con unos 600 asistentes y una cena VIP a 150 euros a la que no se permitió el acceso a la prensa. Mientras tanto, Vox exige prioridad nacional para pactar con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y evita aclarar si pedirá entrar en el gobierno autonómico





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