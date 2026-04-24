Roboavisors: La automatización de las inversiones gana terreno en España

Los roboadvisors se consolidan como una alternativa a la gestión tradicional de inversiones, ofreciendo carteras personalizadas y automatizadas a un bajo coste. Analizamos su rentabilidad, tipos y el perfil del inversor ideal.

La creciente presencia de los algoritmos en las finanzas minoristas ha transformado la gestión de inversiones, impulsando la popularidad de los roboadvisors. Estas herramientas automatizadas, que ya no son una mera novedad tecnológica, ofrecen una alternativa viable para aquellos que buscan gestionar sus carteras de inversión de manera personalizada, considerando sus objetivos financieros y su nivel de tolerancia al riesgo.

Los roboadvisors operan mediante algoritmos que distribuyen los fondos en carteras modelo diseñadas por profesionales, existiendo dos modalidades principales: los totalmente automatizados y los híbridos. Los roboadvisors totalmente automatizados se caracterizan por la ausencia de intervención humana en todo el proceso, desde la toma de decisiones hasta la ejecución y el rebalanceo de la cartera. En contraste, los roboadvisors híbridos combinan la eficiencia algorítmica con la supervisión y la estrategia de inversión definidas por un comité de expertos.

Si bien el algoritmo ejecuta las operaciones, los expertos humanos toman decisiones clave, como la selección de fondos y la respuesta a las fluctuaciones del mercado. En España, el panorama de los roboadvisors es diverso y continúa expandiéndose, con una amplia gama de entidades que ofrecen estos servicios, desde fintechs especializadas hasta la banca tradicional.

Podemos identificar tres grupos principales: las fintechs nativas, como Indexa Capital, Finizens e Inbestme, que se dedican exclusivamente a la gestión automatizada; los neobancos, como MyInvestor y Revolut, que integran el roboadvisor como parte de su oferta de servicios financieros; y la banca tradicional, con instituciones como Bankinter, OpenBank, CaixaBank y Kutxbank, que han adoptado la gestión automatizada como respuesta a la creciente demanda. La comparación de la rentabilidad entre los diferentes roboadvisors es un proceso complejo, ya que el rendimiento está estrechamente ligado al perfil de riesgo asignado a cada cliente.

Un perfil de riesgo más alto implica una mayor exposición a la renta variable y, por lo tanto, un mayor potencial de rentabilidad, pero también una mayor volatilidad. Por el contrario, un perfil de riesgo más bajo se traduce en una mayor inversión en renta fija y una mayor estabilidad, aunque con un menor potencial de ganancias. Por lo tanto, es fundamental considerar el perfil de riesgo al evaluar la rentabilidad de un roboadvisor.

En 2025, Inbestme lideró la rentabilidad en las carteras de mayor riesgo, con su Cartera 10 obteniendo un rendimiento del 13,9%. Le siguieron la Cartera #10 de Indexa Capital (10,4%) y la Atrevido de Finizens (9,25%). Estas carteras se caracterizan por una mayor ponderación en activos de renta variable.

En las carteras de menor riesgo, Inbestme también se destacó con un rendimiento del 4,5% en su Cartera 1, seguido por la Conservadora de Bankinter Roboadvisor (3,43%), la Cartera #1 de Indexa Capital (3,1%) y la Conservador de Finizens (3%). Estas carteras priorizan la preservación del capital a largo plazo, con una mayor exposición a la renta fija.

Sin embargo, el inicio de 2026 ha presentado desafíos, con caídas generalizadas en las carteras de la mayoría de los roboadvisors, debido a la corrección de los mercados globales tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. Entre las carteras de mayor riesgo, Finizens demostró ser la más resistente, con una caída del 0,40%, mientras que Finnk fue la más afectada, con un descenso del -6,36%.

En las carteras de menor riesgo, MyInvestor se comportó de manera más sólida, con una caída del -0,40%, en comparación con el descenso del -3,98% de Finnk. El perfil del usuario típico de un roboadvisor es diverso, pero comparte un rasgo común: el deseo de rentabilizar el ahorro sin necesidad de dedicar tiempo ni conocimientos especializados.

Revolut describe estos servicios como herramientas que 'crean carteras personalizadas en función de los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo de cada cliente', dirigiéndose tanto a inversores principiantes como a aquellos más experimentados que buscan acceso a mercados globales a un costo reducido. Openbank, por su parte, señala que este servicio 'está concebido para un horizonte temporal de inversión a medio (3-7 años) o largo plazo (más de 7 años)', lo que subraya la importancia de un compromiso a largo plazo.

Entre las ventajas de los roboadvisors se encuentran sus bajos costos en comparación con la gestión activa tradicional, la automatización del rebalanceo de la cartera, la accesibilidad con importes mínimos reducidos y la diversificación global desde la primera inversión. Revolut destaca además la comodidad de acceder a estos servicios en línea y a través de dispositivos móviles en cualquier momento.

Sin embargo, la gestión automatizada puede limitar la capacidad de reacción ante eventos de mercado extremos y no es adecuada para inversores que necesitan liquidez a corto plazo o que desean tener un control directo sobre sus inversiones. En resumen, los roboadvisors ofrecen una solución innovadora y accesible para la gestión de inversiones, pero es importante comprender sus ventajas y limitaciones antes de tomar una decisión





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