Robo Millonario en el Museo de Villanueva de la Serena: Sustraen 149 Monedas de Oro del Tesoro de Villanueva

Ladrones irrumpen en el Museo de Villanueva de la Serena y roban 149 valiosas monedas de oro del Tesoro de Villanueva, una colección numismática de gran importancia histórica y cultural. El museo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso mientras se investiga el incidente.

Un grave robo ha tenido lugar en el Museo de Villanueva de la Serena, en Extremadura , durante la madrugada de este sábado. Los ladrones lograron sustraer 149 monedas de oro pertenecientes al Tesoro de Villanueva, una colección numismática de incalculable valor histórico y cultural.

El incidente ha provocado la suspensión indefinida de la apertura del museo al público mientras se llevan a cabo las investigaciones y se refuerzan las medidas de seguridad. Según las primeras informaciones, los asaltantes accedieron al museo por la parte trasera del edificio, forzando una reja y rompiendo violentamente la vitrina donde se exhibían las monedas.

La Junta de Extremadura, responsable de la gestión del museo, ha confirmado que se cuenta con un sistema de vigilancia permanente y que se cumplen todas las medidas de seguridad exigidas. No obstante, la efectividad de estas medidas ha sido puesta en tela de juicio tras el robo. La Policía Nacional recibió una alerta del servicio de vigilancia del museo alrededor de las 6:00 horas, pero al llegar al lugar, los ladrones ya habían huido.

Se ha interpuesto una denuncia y se ha iniciado un amplio despliegue policial para intentar identificar y capturar a los responsables. El Tesoro de Villanueva, descubierto en 1987 durante las obras del antiguo Cine Rialto de Villanueva de la Serena, es un conjunto monetario excepcional que incluye monedas acuñadas entre 1772 y 1822 en diversas cecas de España y América Latina, como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago, Sevilla y el Nuevo Reino.

Estas monedas, pertenecientes a los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, se vinculan a una posible ocultación realizada en los años 20 del siglo XIX en una vivienda señorial que posteriormente fue demolida para construir la Casa de la Cultura. En 1989, tras ser declaradas de dominio público y entregadas a la Junta de Extremadura, se acordó su depósito provisional en el ayuntamiento de Villanueva de la Serena hasta que se determinara su destino final.

El robo de estas monedas representa una pérdida irreparable para el patrimonio cultural extremeño y español. La Junta de Extremadura ha manifestado su firme compromiso con la recuperación de las monedas robadas y con el refuerzo de la seguridad en todos sus museos y centros culturales. Se están revisando los protocolos de seguridad y se están considerando la instalación de sistemas de vigilancia más avanzados para prevenir futuros incidentes.

La investigación policial se centra en la búsqueda de pistas que puedan conducir a la identificación de los ladrones y al descubrimiento del paradero de las monedas. Se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del museo y de los alrededores, así como se están interrogando a posibles testigos.

La colaboración ciudadana es fundamental para el éxito de la investigación, por lo que se solicita a cualquier persona que tenga información relevante que se ponga en contacto con la Policía Nacional. Este incidente ha generado una gran conmoción en la localidad de Villanueva de la Serena y en toda la región de Extremadura. El Tesoro de Villanueva era considerado un símbolo de la identidad cultural de la zona y su robo ha supuesto un duro golpe para la comunidad.

Se espera que la recuperación de las monedas y el castigo de los responsables contribuyan a restaurar la confianza de la población en las instituciones y a preservar el patrimonio cultural para las futuras generaciones. La importancia de proteger el patrimonio cultural es crucial para mantener viva la memoria histórica y para fomentar el desarrollo turístico y económico de la región.

La Junta de Extremadura ha reiterado su compromiso con la defensa del patrimonio cultural y ha anunciado que se destinarán recursos adicionales para fortalecer la seguridad en todos sus centros culturales. Se están estudiando nuevas medidas para proteger los bienes culturales de la región, como la instalación de sistemas de alarma más sofisticados, la mejora de la iluminación y la contratación de personal de seguridad adicional.

Además, se está promoviendo la concienciación ciudadana sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural y se están organizando campañas de sensibilización para fomentar el respeto y la valoración de los bienes culturales. El robo del Tesoro de Villanueva ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los museos y centros culturales ante la acción de los delincuentes y la necesidad de adoptar medidas más eficaces para proteger el patrimonio cultural.

La Junta de Extremadura ha anunciado que se está trabajando en la elaboración de un plan integral de seguridad para todos sus centros culturales, que incluirá la evaluación de riesgos, la implementación de medidas de prevención y la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este plan se espera que contribuya a mejorar la seguridad de los museos y centros culturales de Extremadura y a prevenir futuros incidentes





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