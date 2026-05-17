Roberto Sánchez avanza a segunda vuelta en las elecciones en Perú, enfrentando a Keiko Fujimori

Roberto Sánchez, candidato izquierdista, se encuentra en la segunda posición con solo 21.000 votos de ventaja sobre Rafael López Aliaga, candidato ultraderechista. Su propuesta incluye liberar al expresidente Pedro Castillo, recuperar el Gobierno 'para el pueblo' y crear una nueva Constitución.

CNN Español — El candidato izquierdista Roberto Sánchez, con una propuesta que reivindica al detenido expresidente Pedro Castillo , pasó a la segunda vuelta en las elecciones en Perú, donde se enfrentará a la conservadora Keiko Fujimori.

El postulante y presidente del partido Juntos por el Perú se define a sí mismo como el 'candidato presidencial Castillista'. Busca reivindicar, con sombrero incluido, la figura del expresidente Castillo, que gobernó el país entre 2021 y 2022, hoy condenado a prisión por conspiración para la rebelión, acusaciones que él rechaza.

Esa es, justamente, una de sus promesas centrales de campaña: liberar a Castillo —a quien considera víctima de un 'complot golpista'— recuperar el Gobierno 'para el pueblo' y crear una nueva Constitución. El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez (c), participa en una manifestación durante la conmemoración del Día Internacional del Trabaj





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