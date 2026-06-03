Roberto Leal ve los casos de corrupción en España y es contundente: 'Es un problema crónico'

Roberto Leal, un destacado presentador de televisión español, ha expresado su frustración y desesperanza ante la corrupción que afecta a su país.

Roberto Leal , un destacado presentador de televisión español, ha expresado su frustración y desesperanza ante la corrupción que afecta a su país. En una entrevista reciente, Leal afirmó que la corrupción es un problema crónico en España y que se ha vuelto tan común que ya no sorprende a nadie.

'Es un problema crónico. Te escandalizas y a los dos días llega otra más grande', dijo Leal. Según él, la corrupción no solo ha contribuido a profundizar la crisis que atraviesa el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sino que también ha dejado al descubierto la falta de transparencia y confianza en las instituciones. Leal también criticó la actitud de aquellos que justifican la corrupción diciendo que 'España es el país de la picaresca'.

'Me llevan los demonios. ¡Venga, no fastidie! Me da mucho miedo que algo así se haya normalizado socialmente', expresó su preocupación. A pesar de su frustración, Leal no ha perdido la fe en la política y cree que la antipolítica es 'muchísimo más peligrosa'.

'Hay una falta de confianza hacia el político increíble y muchos se lo han ganado a pulso', dijo. Leal también enfatizó la importancia de creer en la política y en que hay políticos que no nos van a levantar cada mañana con un sobresalto. En su opinión, la clave para mejorar la situación es encontrar políticos que sean capaces de hacer las cosas bien y que no se dejen llevar por la corrupción





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