Roberto Leal asegura que 'Pasapalabra' seguirá sin 'El Rosco' pese a la sentencia judicial

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra', declara que el programa continuará en Antena 3 aunque la prueba del Rosco haya sido retirada por una sentencia que protege los derechos de MC&F. El presentador destaca la importancia del concurso y la necesidad de adaptarse sin temor a los cambios legales.

Roberto Leal , el carismático presentador de " Pasapalabra ", ha roto el silencio que mantenía tras la sentencia judicial que obliga a Atresmedia a cesar la emisión del tramo más emblemático del concurso, conocido popularmente como " El Rosco ".

En una entrevista concedida a la agencia EFE, Leal fue preguntado directamente si consideraba que el programa seguiría siendo el mismo sin esa prueba. Su respuesta fue clara y sin medias tintas: "Es una prueba muy importante, igual que lo es el programa en sí mismo", pero añadió que "Pasapalabra es mucho más que 'El Rosco'".

El presentador explicó que la decisión judicial se basa en la titularidad de los derechos de propiedad intelectual del rosco, los cuales pertenecen a la productora MC&F, lo que impide su difusión bajo los términos actuales establecidos por la cadena. A pesar de este revés legal, Leal aseguró que el programa seguirá en antena sin perder su esencia, y destacó que la grabación de los episodios de esta semana se ha llevado a cabo con normalidad, sin interrupciones ni sobresaltos.

Leal subrayó que, aunque la cadena y los abogados estén trabajando para encontrar una solución, la producción del concurso no se detendrá.

"Pasapalabra va a continuar en Antena 3, que es donde yo estoy. A menos que la cadena diga lo contrario, voy a seguir allí y ojalá muchos años", afirmó el sevillano con tono optimista. En sus palabras, la situación no debe generar temor entre los profesionales del programa ni entre la audiencia: "No se puede vivir con miedo; hay que asumir lo que venga y seguir adelante".

Además, enfatizó que la decisión judicial no se podrá obviar, pero que el equipo{,} con la ayuda de expertos, está preparado para adaptarse a cualquier escenario y que, al final, "lo que venga será bueno". El caso ha repercutido en el panorama televisivo nacional, pues "El Rosco" es una de las pruebas más reconocibles y esperadas por los telespectadores.

La polémica también ha puesto de relieve la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la producción de formatos televisivos, un tema que cada vez cobra más relevancia en la era de la digitalización y la distribución multiplataforma. Mientras tanto, el público sigue sintonizando "Pasapalabra" con la esperanza de que la fórmula que ha mantenido el programa en el corazón de la audiencia durante años continúe vigente, aunque sin una de sus piezas clave.

La cadena Antena 3 ha manifestado su compromiso de mantener la emisión del programa y de buscar alternativas que respeten la sentencia judicial, sin que ello suponga una merma en la calidad del espectáculo. En resumen, Roberto Leal garantiza que el concurso seguirá adelante, adaptándose a la nueva realidad legal y reforzando la idea de que "Pasapalabra es mucho más que un solo segmento".

La audiencia, los anunciantes y los seguidores del programa esperan que la producción pueda superar este obstáculo y que, a medio plazo, se encuentre una solución que permita reincorporar el rosco o, en su defecto, crear una nueva prueba que mantenga la emoción y la competitividad que caracterizan al programa





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