Robert Redford y el Desconocimiento Generacional: El Cine Clásico en la Era Digital

El fallecimiento de Robert Redford ha puesto de manifiesto el desconocimiento de las nuevas generaciones sobre el cine clásico, revelando un cambio en los hábitos de consumo y la necesidad de un acercamiento para preservar el legado cinematográfico.

Tras la muerte del icónico actor Robert Redford , figuras del periodismo y la docencia en cine han explorado el conocimiento de las nuevas generaciones sobre esta leyenda de Hollywood. David Arranz, periodista especializado y profesor, realizó una encuesta entre sus estudiantes de Periodismo y Cine, encontrando con sorpresa que muchos desconocían la figura de Redford.

Arranz atribuye esta falta de familiaridad a un cambio en la forma de consumo cinematográfico, donde los estrenos recientes y las plataformas digitales dominan la atención. Mariona Borrull Zapata, también docente y periodista con experiencia en cine, replicó el estudio con resultados similares, evidenciando un desconocimiento generalizado incluso de películas clásicas de renombre. La prueba se extendió a otras estrellas, revelando una brecha generacional en la apreciación del cine clásico.\Para aquellos que crecieron con el cine en salas y televisión, la muerte de Redford evocó recuerdos de una era dorada del cine. Sin embargo, para muchos jóvenes menores de 25 años, Redford es, en el mejor de los casos, una imagen en forma de meme, como la icónica escena de Las aventuras de Jeremiah Johnson. Arranz destaca que el ritmo acelerado de la vida moderna dificulta el consumo de obras cinematográficas más extensas y profundas. Aboga por un acercamiento consciente de las generaciones mayores, ofreciendo guías y explicaciones para que los jóvenes descubran la riqueza de las obras maestras del cine. Pone como ejemplo la importancia de ver Todos los hombres del presidente. Borrull señala la desaparición de la televisión en abierto como ventana al cine clásico, reemplazada por la oferta ilimitada de las plataformas digitales. La libertad de elección que ofrecen estas plataformas plantea nuevos desafíos para la difusión y el conocimiento del cine clásico.\Borrull distingue entre diferentes tipos de cinéfilos: aquellos que exploran el cine de manera enciclopédica, como los usuarios de Letterboxd, y aquellos que consumen contenido de manera más superficial, guiados por recomendaciones y algoritmos. Reconoce que algunas películas clásicas pueden parecer “viejas” para el público joven, ya sea por su estilo visual, su tratamiento de temas o simplemente porque no encajan con las expectativas contemporáneas. Adriana Zayas, estudiante de cine de 19 años, confirma esta tendencia. Si bien conocía el rostro de Redford, desconocía su trayectoria cinematográfica. Zayas señala que el cine clásico se ve eclipsado por la popularidad de películas contemporáneas y actores actuales, y atribuye la pérdida de interés a la creciente influencia de las plataformas digitales y las redes sociales. Arranz lamenta que el valor icónico de figuras como Redford a menudo se reduce a memes y referencias visuales, sin profundizar en su legado cultural y cinematográfico. Zayas, sin embargo, mantiene una actitud optimista, sugiriendo que los memes y otros elementos de la cultura digital podrían servir como una puerta de entrada para que los jóvenes descubran el trabajo de los grandes actores y cineastas del pasado





