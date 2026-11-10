Robert Carsén presenta 'Las bodas de Fígaro' como manifiesto político en Madrid

La nueva puesta en escena de Mozart y Da Ponte dirigida por Carsén seek to connect eighteenth‑century conflicts with contemporary audiences, mixing historicism and lively staging in el Palacio del Elíseo.

El Teatro Real de Madrid acoge hoy la estruendosa puesta en escena de Mozart y Da Ponte, dirigida por el cantautor Robert Carsén, la cual pretende mostrar cómo los conflictos del Siglo XVIII siguen resonando en la sociedad contemporánea. La producción surge después de una exitosa temporada con la Metropolitan Opera de Nueva York y busca iluminar los temas universalmente vigentes detrás del libreto.

Una visión histórica y contemporánea

Carsén apuesta por una aproximación que mantiene la fidelidad al texto original, pero que intenta actualizar su poder crítico enviando el relato al Palacio del Elíseo. Con la ayuda de los artistas Luis Carvalho, Peter van Praet y la propia dirección de Carsén, se crean sets minimalistas que resaltan el contraste entre la mesa de banquete y la opulencia presidencial.

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El diseño escénico desplaza mesas y sillas de forma casi automática, generando un efecto de fantasía que comienza en la apertura de la obra. La iluminación logra una atmósfera sugestiva, mientras el sonido mantiene la audibilidad de diferentes matices vocales sin sacrificar la claridad instrumental.

Visión de los intérpretes y su recepción

El reparto, compuesto por jóvenes talentos como la soprano ucraniana Olga Kulchynska y la italiana Sara Blanch, logra equilibrar la tradición operística con la exigencia de un público moderno. Kulchynska, a pesar de bajo rendimiento inicial, entrega una interpretación notable en el aria "Dove sono". Blanch domina la pieza "Canzonetta sull'aria" y crea una Susanna convincente a fin de la obra.

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Cecilia Molinari y Luca Micheletti también brillan en los roles de Cherubino y Fígaro, respectivamente. El barítono Mattia Olivieri aporta carisma al Conde con su aria "Hai già vinta la causa". Finalmente, las sopranos Raquel Lojendio y Lucía Martín‑Cartón llenan de carácter al reparto con sus interpretaciones de Marcellina y Barbarina.

Intervención y desacuerdos técnicos

El director Stefano Montanari propone una versión más eclecticista de la partitura, lo que causa desajustes con la puesta en escena central, dejando a los cantantes bajo presión por los "tempi" precipitados. La voz del príncipe queda yermo, y la soprano ucraniana sufre la carga de la adaptación, resultando en un momento de adaptación turística y de experiencia temerosa.

La obra en Madrid llega al final con un emocionante momento en la cena de estado, pero como si el fondo lo desempeñaba un fenómeno que estaría en sus heridas, la reacción es muy intensa. La salsa coincide con el giro de la producción, y la narrativa continúa de forma coherente, aunque los comentarios a los nombres destacados y al enfoque popular añaden complejidad a la historia.