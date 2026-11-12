Robbie Williams defiende a Olivia Rodrigo de acusaciones de plagio por 'Take Me Home (4 Christmas)', 12 de noviembre de 2026

Robbie Williams apoya públicamente a Olivia Rodrigo frente a denuncias de copia de su tema 'Candy', criticando el oportunismo legal en la industria musical y defendiendo la creatividad artística. 12 de noviembre de 2026.

Robbie Williams ha intervenido directamente en la polémica desatada alrededor del lanzamiento del sencillo navideño de Olivia Rodrigo, titulada Take Me Home (4 Christmas), ofreciendo un respaldo firme a la artista estadounidense frente a las recientes acusaciones de plagio. El cantautor británico utilizó su perfil de Instagram el 12 de noviembre de 2026 para declarar que protegerá a Rodrigo, asegurando que la cordura debe prevalecer en la industria y que los creadores artísticos no deben ser perseguidos legalmente por similitudes accidentales en sus composiciones.

Origen de la Controversia Musical y Similitudes

La disputa surge tras la publicación del último sencillo de Olivia Rodrigo el 5 de noviembre de 2026, una canción estacional que marca la primera incursión de la joven en el género navideño. El lanzamiento estuvo acompañado del estreno de un videoclip donde la cantante comparte protagonismo con los actores Cynthia Nixon y Ben Mashall. La pieza fue escrita por la propia Olivia, junto con los productores Dan Nigro y Amy Allen.

Also read Partido Popular critica protesta por vivienda y acusa a sindicatos de sin sentido

Los observadores han señalado que la nueva track inspira directamente al éxito de 1981 de la banda The Waitresses, titulado Christmas Wrapping. Sin embargo, los críticos en redes sociales y plataformas digitales han detectado una similitud notable con el tema Candy del propio Robbie Williams, que alcanzó las listas de éxitos en 2012. Esta conexión auditiva ha servido de base para las demandas de apropiación indebida.

La Posición de Robbie Williams y Crítica al Oportunismo

Robbie Williams ha tomado una postura clara y contundente a través de su cuenta oficial, ubicándose explícitamente del lado de Olivia Rodrigo. El músico declaró que no emprenderá acciones legales contra la joven artista, argumentando que existe una diferencia fundamental entre proteger la propiedad intelectual y tratar cada secuencia de notas vagamente familiar como si fuera un premio de lotería. Considera que estas acusaciones se han convertido en una forma de oportunismo repugnante.

Advertisement

El británico expresó su admiración por el trabajo de Rodrigo, mencionando específicamente su canción Brutal. Williams reconoció que, en el escenario, ella profiere una cantidad de palabrotas que le hacen sentirse como una maestra de escuela victoriana en comparación. Sin embargo, atribuye el parecido musical a un simple eco accidental de su propia obra en lugar de un robo intencionado, afirmando que le da completamente igual si se topó con ese sonido por casualidad.

Defensa de la Creatividad y Contexto Histórico de la Artista

Robbie Williams advirtió que este tipo de litigios constantes pueden esterilizar la innovación dentro de la industria musical. Señaló que todos los artistas se apoyan en los hombros de quienes les precedieron, ya sea de forma consciente o sin darnos cuenta, y que castigar a los creadores por llegar por casualidad a puntos donde otros ya han estado acabará ahogando la creatividad general.

Este no es el primer enfrentamiento público que enfrenta Olivia Rodrigo. En 2021, Courtney Love acusó a la cantante de plagiar la portada de su álbum de 1994 para promocionar su concierto Sour Prom. Aunque Love criticó la falta de permiso, finalmente no emprendió acciones legales, estableciendo un precedente en el que la controversia mediática precede a la resolución judicial en disputas de este estilo.