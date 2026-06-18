El programa de RNE Audio reunió a Tània Balló, Eva Cosculluela, Irene Herráez y diversas artistas para recordar a las mujeres que transformaron la España del siglo XX

RNE Audio reivindica el Lyceum Club Femenino en un especial desde la Feria del Libro de Madrid: Querían adelantar el reloj de España. El programa reunió a Tània Balló, Eva Cosculluela, Irene Herráez y diversas artistas para recordar a las mujeres que transformaron la España del siglo XX propia en una sociedad que apenas les reconoce derechos.

Esa fue una de las preguntas que atravesó el entorno de las entrevistas, literatura, poesía, música en directo y ficción sonora para acercar al público la historia de una institución pionera fundada en 1926 que contribuyó decisivamente a la modernización cultural y social de España. Impulsado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, quien destacó el carácter transformador de una institución que reunió a algunas de las mujeres más brillantes de su tiempo.

El Lyceum fue un espacio que, en un momento en que la creación y el pensamiento femenino eran marginados en una España todavía marcada por profundas desigualdades, se convirtió en un lugar desde el que sus socias imaginaron un futuro mejor. La investigación emprendida por el Ministerio de Cultura con motivo del Centenario ha permitido elaborar biografías y fotografías de cada una de ellas, que nutren este censo, que el Ministerio ha puesto a disposición de la ciudadanía e investigadores.

Durante la conversación, Balló repasó algunas de las actividades organizadas con motivo del centenario, entre ellas la gran exposición que acogerá la Filmoteca Española, así como ciclos de cine, congresos, mesas redondas y proyectos de creación contemporánea destinados a acercar al público la historia y el legado de las liceístas. El club de las modernas', una investigación que rescata la historia de las socias del Lyceum y su influencia en los cambios sociales impulsados durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República.

Clara Campoamor, Victoria Kent, Carmen Baroja o Zenobia Camprubí, Pilar de Zubiaurre, Isabel de Oyarzábal o Rosario Lacy, fueron algunas de las mujeres que se unieron a este espacio pionero. Precisamente, el programa recuperó también la memoria de Rosario Lacy a través del testimonio de su nieta, que compartió con el público el recuerdo de una generación de mujeres cuyos proyectos y logros fueron fundamentales para la transformación social y cultural de España.

Durante la entrevista, Cosculluela explicó que las integrantes del Lyceum evitaron identificarse públicamente como feministas porque el término estaba profundamente estigmatizado en la época. Las liceístas se la asociaba a las sufragistas británicas, mucho más activas y reivindicativas, y aquí se utilizaba para dar miedo, algo que conecta con el momento actual, señaló.

Sin embargo, la autora recordó que, más allá de las palabras, su acción tuvo una clara dimensión transformadora. Estas mujeres, a pesar de que en sus estatutos decía que no se iban a involucrar en política, tardaron muy poco en hacerlo. Impulsaron la reforma que establecía pena de destierro para el hombre que asesinara a su mujer por adulterio mientras que para Cosculluela, el proyecto del Lyceum trascendía la defensa de los derechos de las mujeres.

Las liceístas insistían mucho en que haciendo que la condición de la mujer progresara conseguirían el progreso de la sociedad entera. Lo que querían, explicó la autora, era que la igualdad de género fuera un paso fundamental hacia la democratización de la sociedad. La escritora también reflexionó sobre el desconocimiento que todavía existe en torno a esta historia.

Antes de escribir el libro, preguntó a amigos que son profesores universitarios, dramaturgos e investigadores y comprobé que la mayoría no sabía nada sobre el Lyceum, señaló. Carmen Conde: poesía, memoria y emoción, en uno de los momentos más emotivos del encuentro, recordando la extraordinaria aportación de las mujeres a la literatura y la cultura españolas del siglo XX.

Una propuesta impulsada por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura, que encargó al Centro Dramático Nacional el diseño y desarrollo de esta experiencia artística y sonora para conmemorar los cien años del Lyceum Club Femenino. La escritora explicó cómo este paseo sonoro invita a recorrer Madrid siguiendo las huellas del Lyceum a través de trece piezas de radioteatro creadas por dramaturgas contemporáneas.

Cada parada reconstruye escenas, conversaciones y momentos fundamentales de la historia del club, convirtiendo la ciudad en un gran escenario donde pasado y presente dialogan a través de la ficción sonora. Cien años después de su fundación, el Lyceum Club Femenino continúa inspirando investigaciones, libros, exposiciones, proyectos escénicos y actividades culturales que recuperan la memoria de quienes abrieron camino para las generaciones posteriores.

El especial de RNE Audio concluyó recordando esa idea: que porque la historia del Lyceum no pertenece únicamente al pasado. Sigue hablándonos de igualdad, cultura, ciudadanía y democracia. Y continúa invitándonos, un siglo después, a seguir adelantando el reloj de España





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