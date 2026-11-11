Risto Mejide critica la falta de responsabilidad del PSOE en la huelga general

El presentador de 'Todo es mentira' acusa al Gobierno de no asumir la culpa por la huelga del 11 de noviembre, vinculando la crisis de vivienda y salarios. Concluye que el PSOE no muestra liderazgo ante el paro nacional.

El presentador Risto Mejide, conocido por su programa 'Todo es mentira', emitió frente a la audiencia de Cuatro críticas contundentes al Gobierno y al PSOE por su actuación ante la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Mejide afirmó que el estado no se hace responsable de la situación de la vivienda y los salarios, señalando que "si nada va con ellos, ¿qué hacen en el Gobierno?".

Declaraciones de Risto Mejide y su referencia a la crisis de vivienda

Cuando se le preguntó sobre la crítica del Gobierno frente al paro, Mejide citó varios incidentes como la situación de Ceuta, el accidente de Urda y la gestión de vivienda, acusando al gobierno de pasar la culpa a terceros. Según el presentador, los ministerios de Vivienda y Trabajo "no van con ellos" y no asumen su responsabilidad por el aumento de precios en zonas tensionadas. Concluyó que la huelga general es, según él, una señal de que el Gobierno debe "sentirse interpelado" y que el Partido Socialista debería responder al malestar ciudadano.

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Reacciones del PSOE y de la oposición

Víctor Camino, diputado del PSOE, reconoció la gravedad de las reivindicaciones sociales y resalta que el Gobierno ha presentado 40 iniciativas sobre vivienda en la legislatura 2023‑2026, pero solo cinco se instalaron por falta de mayoría. También mencionó que la próxima elección del 29 de noviembre será decisiva para decidir si el país aplicará leyes de regulación de alquileres y precios. Por su parte, Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, atacó la legislación aprobada en Barcelona sobre vivienda, acusando al gobierno de "incrementar el precio" en zonas de vulnerabilidad. Serrano calificó la huelga como "la primera en la historia de la democracia" que involucra comunidades autónomas y diputaciones provinciales.

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Impacto de la huelga en la movilidad y la economía

La huelga del 11 de noviembre ha paralizado aeropuertos y cancelado uno de cada cuatro trenes de alta velocidad. Los ministros de Vivienda y Trabajo han sido criticados por no participar en las negociaciones, mientras que los sindicatos y otras asociaciones siguen exigiendo mejores salarios y políticas de vivienda. La crítica de Mejide, aunque polémica, resalta un debate creciente sobre la eficiencia del gobierno y su capacidad para resolver la "crisis de la vivienda" y la "precariedad salarial".

Perspectivas de futuro y próximos pasos

Con la fecha del 29 de noviembre aún a la vista, los partidos políticos están preparándose para una elección que decidirá quién gobernará y cómo manejará la crisis social. El PSOE y la oposición están debatiendo la necesidad de una reforma política que incluya al Sector Público y al sector privado en la solución de la crisis habitacional, mientras que el Gobierno enfrenta presión cada vez mayor para asumir la responsabilidad de los problemas que provocan la huelga general. La situación sigue evolucionando y las próximas semanas determinarán si el gobierno logrará lograr un cambio efectivo y responsable ante esta crisis.