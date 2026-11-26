El presentador Risto Mejide ironiza sobre la alegría de Carles Puigdemont al regresar a España, cuestionando la ausencia de disculpas en un artículo que analiza la reacción política.

El presentador Risto Mejide ha lanzado una severa crítica pública hacia la celebración del anuncio de regreso de Carles Puigdemont a España, desmarcándose de la narrativa positiva impulsada por su entorno. El programa Todo es mentira sirvió como el escenario principal para esta controversia, donde la ironía de Mejide contrastó abiertamente con la satisfacción mostrada por la periodista Pilar Rahola.

Desacuerdo sobre la celebración del retorno

Risto Mejide expresó su incredulidad ante la actitud del líder independentista catalán, señalando lo paradoxal que considera que un político que ha defendido la secesión muestre alegría al volver a territorio español. Esta reacción directa se produjo en respuesta a las declaraciones de Pilar Rahola, quien defendió el optimismo del círculo cercano a Puigdemont.

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La periodista argumentó que la posibilidad de pasar las próximas fechas navideñas en su hogar era un factor emocionalmente relevante para el expresidente de la Generalitat. Sin embargo, el presentador del magazín de Telecinco encontró en esta actitud una contradicción fundamental con la postura política que Puigdemont ha mantenido durante los últimos años.

El debate sobre pedir permiso o perdón

El núcleo del enfrentamiento verbal giró en torno a la frase utilizada por Puigdemont para describir su vuelta: sin pedir permiso ni pedir perdón. Risto Mejide cuestionó la precisión jurídica de esta afirmación, recordando que el Tribunal Supremo ha sido la institución que ha dado pasos formales que permiten este regreso en este momento.

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Mejide ironizó al señalar que decir que alguien ya puede volver implica que ha recibido una autorización previa de las autoridades judiciales. Para el presentador, la idea de no necesitar permiso es simplemente una figura retórica que ignora el contexto legal que ha precedido a la decisión de volver.

Por su parte, Pilar Rahola defendió que el comportamiento de Puigdemont ha sido coherente con su postura institucional y política. La colaboradora del programa aclaró que el expresidente no ha ido a un país donde pudiera ser detenido hasta que las condiciones políticas cambiaron, sino que ha actuado según su línea de resistencia.

La negociación política y la amnistía

Más allá de la discusión personal entre los columnistas, el programa tocó el tema central de la negociación política: la ley de amnistía. Pilar Rahola rechazó firmemente la idea de que este proceso suponga un trato de impunidad personal para Puigdemont, argumentando que busca resolver un conflicto político territorial por la vía política y no judicial.

La periodista recordó que Puigdemont pidió la amnistía para todos los implicados en el proceso independentista, no solo para sí mismo. Esta medida fue negociada a cambio del apoyo de los siete escaños de Junts per Catalunya para permitir la presidencia de Pedro Sánchez en el Gobierno de España.

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Esta dinámica ha sido calificada por otras figuras políticas, como Cristina Cifuentes, como una claudicación directa del presidente del Gobierno. Cifuentes argumentó que Sánchez ofreció todo lo necesario a cambio de los votos necesarios antes incluso de que se le pidieran formalmente, lo que considera una vulneración de los principios democráticos.

Reacciones frente a la memoria histórica

Risto Mejide cerró la sección señalando que existen sectores de la sociedad española que consideran que el regreso de Puigdemont debería haber incluido disculpas por la utilización de las instituciones del Estado. Para el presentador, pretender que la ciudadanía tenga amnesia sobre estos temas es una estrategia política peligrosa en vísperas electorales.

La conclusión del análisis enfatizó la importancia de recordar todas estas facetas de la negociación política. El debate público debe mantenerse vivo para que los ciudadanos puedan votar informados, sin olvidar los detalles del acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya.