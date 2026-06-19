Risto Mejide critica a Pedro Sánchez por su postura sobre la investigación a Zapatero

El presentador de 'Todo es mentira' ha criticado duramente a Pedro Sánchez por su postura sobre la investigación que acorrala a José Luis Rodríguez Zapatero.

Risto Mejide ha criticado duramente a Pedro Sánchez por su postura sobre la investigación que acorrala a José Luis Rodríguez Zapatero . El presentador de 'Todo es mentira' ha considerado que el líder del Ejecutivo está minimizando lo que está pasando y que su respuesta es 'muy grave'.

Risto ha argumentado que Sánchez está eludiendo la cuestión principal y que su actuación es similar a si alguien hablara de fútbol sin mencionar una lesión importante. Ha criticado también a Zapatero por no declarar los regalos que ha recibido y por no hacerlo público. Risto ha considerado que las explicaciones de Sánchez han sido insuficientes y que su respuesta ha sido como insultar a la cara a los españoles.

La situación de Zapatero se ha convertido en tema de debate nacional y muchos sectores le consideran el maestro y mentor en la sombra de Pedro Sánchez. Se le ha atribuido influencia en la toma de decisiones del actual líder del Gobierno y se le ha relacionado con tratos sospechosos con Venezuela y la empresa Análisis Relevante. El caso ha sido objeto de debate en muchos programas de televisión, incluyendo 'Todo es mentira', dirigido por Risto Mejide





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