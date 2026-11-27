Análisis de cómo el crecimiento económico ha afectado diferencialmente a la clase media en Reino Unido y Estados Unidos durante las últimas dos décadas.

Los desafíos financieros enfrentados por la clase media británica y la acumulación de riqueza en la cima de la escala son fenómenos que se manifiestan de manera distinta en diferentes regiones del mundo. Entre la amplia variedad de datos económicos publicados junto con el presupuesto del Gobierno británico el mes pasado, una estadística específica captó la atención general. Esta cifra revela una narrativa contraintuitiva sobre la distribución de la renta y el crecimiento en las economías desarrolladas.

Estancamiento Ingresos 10% Más Ricos

La década de 2010 fue un período sombrío para las finanzas de los hogares británicos, donde los ingresos medios crecieron solo alrededor de un 1% anual en términos reales. Esta tasa fue inferior a la mitad de la registrada en décadas anteriores y contrasta con la expectativa de que los ingresos disponibles medios aumenten apenas una décima de punto porcentual al año durante la década que termina en 2030. Muchos observadores atribuyeron este bajo crecimiento a la captación de beneficios por parte de los más ricos, tal y como ocurre en Estados Unidos. Sin embargo, los datos muestran un patrón completamente diferente en el Reino Unido.

Also read Medidas frente al despoblamiento rural para las próximas elecciones generales

Datos Contrastan con Narrativa General

Si bien un crecimiento del 0,1% parece negativo, es superior a la realidad experimentada por el 10% de los hogares británicos con mayores rentas. Durante la década de 2020, los ingresos netos después de impuestos de este segmento no solo se estancaron, sino que disminuyeron en un 0,1%, situándose en niveles esenciales iguales a los de 2010. Esta contracción representa el peor resultado de cualquier decil de ingresos en cualquier década desde que comenzaron los registros en los años sesenta. Dicha trayectoria es inferior a la de cualquier otro segmento de la sociedad en el mismo periodo.

Desigualdad Diferencial en EE.UU. vs Europa

Este contraste entre los hechos y las narrativas públicas podría explicarse mediante la frase atribuida a George Bernard Shaw sobre los dos países separados por un mismo idioma. En Estados Unidos, los datos respaldan la percepción de que los más ricos se distancian cada vez más de la clase media. Durante las décadas de 2010 y 2020, el crecimiento de los ingresos fue mayor en el 10% más rico y menor en el 10% más pobre. La concentración de la riqueza en la cúspide ha aumentado significativamente, haciendo de Estados Unidos un caso excepcional.

Advertisement

Impacto Real Clases Medias Transatlánticas

Prácticamente ningún otro país de renta alta sigue este patrón estadounidense, ya que la mayoría muestra el opuesto. Desde España, Francia e Italia hasta Reino Unido, Canadá y Australia, el 10% más rico ha experimentado un crecimiento de sus ingresos menor que los estratos medio o inferior desde 2010. Mientras Estados Unidos registró un sólido crecimiento económico, el doble de la media europea, la brecha entre rentas altas y bajas se ha estrechado en Europa. Este enfoque requiere que políticos y legisladores comprendan estas distinciones para abordar el progreso de los niveles de vida.

Desafíos Futuros Jóvenes Crecimiento Agregado

El desafío en Estados Unidos es distribuir su crecimiento de manera más equitativa, mientras que en Reino Unido y Europa la solución reside en reactivar el crecimiento ante un estancamiento. La idea de que los jóvenes prosperan solo con esfuerzo ha disminuido su validez. La proporción de adultos jóvenes en Reino Unido y Europa occidental con ingresos superiores a los de sus padres ha descendido del 80% a menos del 70%. Si el crecimiento hubiera seguido el ritmo estadounidense, esa cifra habría alcanzado el 77%, marcando la divergencia en las expectativas de movilidad intergeneracional.