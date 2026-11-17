El Real Jardín Botánico-CSIC destaca la importancia de los árboles centenarios y la madera en descomposición para salvar una especie de mosca incluida en el catálogo de especies amenazadas de España.

La presencia de una especie de polinizador en estado de conservación delicada ha sido reforzada por las condiciones excepcionales del Real Jardín Botánico -CSIC en Madrid. Este martes, la institución científica gestora del recinto localizado en el Paseo del Prado ha confirmado que la abundancia de árboles centenarios y la existencia de madera en descomposición constituyen un refugio vital para esta mosca.

Un hábitat favorable para la conservación

El espacio del jardín ofrece un entorno favorable para la supervivencia de esta especie gracias a la diversa vegetación que lo compone. La entidad científica ha subrayado que la diversidad vegetal del recinto es un factor clave. Además, la presencia de árboles centenarios facilita la supervivencia de estos insectos, creando un ecosistema único dentro de la ciudad.

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Documentación y ciclo biológico detallado

Esta mosca forma parte del catálogo estatal de especies amenazadas desde el mes de octubre pasado. La observación y documentación continua de los ejemplares comenzó en 2024. El naturalista Javier Martín, quien colabora con la Unidad de Cultura Científica del Jardín Botánico, es el responsable de registrar estos datos esenciales.

Los ejemplares adultos desempeñan un papel crucial como buenos polinizadores. Se alimentan de polen y néctar durante el periodo que abarca desde marzo hasta julio. Muestran una preferencia especial por las flores de euforbio y jaras durante esta temporada de actividad reproductiva.

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Dependencia de la madera en descomposición

La fase larval de la especie depende estrictamente de cavidades húmedas con agua acumulada en troncos de árboles maduros. En estos entornos, las larvas encuentran los microorganismos asociados a la descomposición de la madera de los que obtienen su alimento. El Real Jardín Botánico explica que la abundancia de árboles centenarios y la presencia de madera en descomposición convierten este espacio en un refugio único.

Estos hábitats están asociados a ecosistemas forestales maduros. Estos tipos de ecosistemas son poco frecuentes en otras zonas verdes de Madrid, lo que resalta la importancia estratégica del jardín como santuario de biodiversidad.

Conmemoración y guía de referencia

Este año se conmemora un siglo de la descripción científica de esta especie por parte del entomólogo José María Andréu. Esta efeméride subraya la relevancia histórica del estudio de la fauna local.

La especie está incluida dentro de la Guía visual de abejas silvestres y otros polinizadores del Real Jardín Botánico-CSIC y zonas verdes de Madrid. Esta publicación ha sido realizada por Editorial CSIC y sirve como referencia para la identificación de polinizadores en la región.