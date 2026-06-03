Riquelme se presenta como candidato a la presidencia del Real Madrid en 'El Hormiguero'

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Riquelme, ha sido entrevistado en el programa de televisión 'El Hormiguero' y ha presentado su candidatura con un pin del club en la solapa. Riquelme ha sido el primer y único rival electoral que ha tenido el actual presidente blanco, Florentino Pérez, desde que este volviera a asumir el cargo en 2009.

El candidato a la presidencia del Real Madrid , Riquelme , ha sido entrevistado en el programa de televisión ' El Hormiguero ' y ha presentado su candidatura con un pin del club en la solapa.

Riquelme ha sido el primer y único rival electoral que ha tenido el actual presidente blanco, Florentino Pérez, desde que este volviera a asumir el cargo en 2009. La visita de Riquelme al programa ha sido una sorpresa para muchos, ya que el programa es el más visto de la televisión y ha mostrado una fuerte sintonía con Florentino Pérez a través de dos de sus presentadores estrella.

Riquelme ha anunciado que, en caso de ganar las elecciones del domingo, su director deportivo será Raúl González Blanco y que su entrenador será un técnico español que actualmente trabaja en otro equipo. También ha hablado de la importancia de la profesionalidad, jerarquía y autoridad en el club, y ha expresado respeto por Florentino y por todo su trabajo en el Real Madrid.

Sin embargo, ha criticado a Florentino por coquetear con la venta del club y por no haber sido del todo acertado en sus decisiones. A pesar de todo, Riquelme ha mostrado su compromiso con el club y ha asegurado que, si incumple alguna de las promesas que ha hecho, pagará el 100% de la cuota de los socios del Real Madrid la próxima temporada





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