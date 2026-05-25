Riquelme: Preparado para comparar propuestas con Florentino Pérez y promete 'la mayor transformación en 120 años' del Madrid

El empresario y presidente de Cox Energy, Riquelme, ha inaugurado su sede electoral y ha asegurado que está listo para comparar propuestas con el actual mandatario madridista, Florentino Pérez. Además, ha prometido 'la mayor transformación en 120 años' del Madrid y ha criticado algunos aspectos de la reforma del Santiago Bernabéu.

El empresario y presidente de Cox Energy, Riquelme , inauguró su sede electoral en el Paseo de la Castellana y aseguró que está preparado para comparar propuestas con el actual mandatario madridista.

Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba esa democracia y proyectos que se quisieran presentar. Por supuesto, que pusiésemos los avales. Son los mayores que se han puesto en cualquier elección de la historia. Puse a nivel personal.

Y pedía debate para comparar proyectos. Ya están cumplidos todos los pasos, el trabajo está hecho.

Además, quiso dejar claro que su candidatura no nace contra nadie. Mi proyecto no es anti nadie ni contra nadie y aseguró que su objetivo es trabajar a favor del Real Madrid. El candidato anunció que este miércoles presentará oficialmente su programa. En estos 120 años, el próximo miércoles presentaremos de lejos el mayor proyecto para el socio.

Esperemos que el socio se sienta muy orgulloso. Según explicó, la campaña durará quince días y mostrará tanto el proyecto deportivo como el institucional. Riquelme centró buena parte de su discurso en la figura del socio, al que considera olvidado en los últimos años. También criticó algunos aspectos de la reforma del Santiago Bernabéu.

Buscamos que sea la base del futuro del Real Madrid. Legado que no solo son las siete Copas de Europa que se han puesto en una lona. Hay ocho más que también es parte del legado del Real Madrid. En el plano deportivo, el candidato ha confirmado que tiene un proyecto tremendamente potente e ilusionante para el madridismo, que irá desgranando a lo largo de la campaña.

También ha tenido palabras para la selección española, lamentando laCalendar y horarios de los partidos de la selección española en el Mundial 2026: fechas, rivales y a qué hora se podrán ver en Españ





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