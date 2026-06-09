Rifirrafe entre dos procuradores en el pleno de investidura de Mañueco

Dos procuradores se enzarzaron en un rifirrafe por un sillón en la sala de sesiones de las Cortes de Castilla y León durante el pleno de investidura de Mañueco.

En el pleno de investidura de Mañueco en las Cortes de Castilla y León, dos procuradores, David Hierro y Alberto Díaz Pico , se enzarzaron en un rifirrafe por un sillón en la sala de sesiones.

Hierro, número 1 por Palencia, insistía en que era su lugar, mientras que Díaz Pico, número 1 por Valladolid, protestaba. La discusión se inició cuando ambos procuradores se dirigieron a sus escaños y se dieron cuenta de que estaban en el mismo lugar. Hierro golpeó repetidamente el sillón, insistiendo en que era su sitio, mientras que Díaz Pico se negó a ocupar el sillón.

La situación se tensó cuando Hierro tiró su móvil en la mesa y se sentó en el sillón que consideraba su lugar. Díaz Pico se negó a sentarse y optó por consultar al coordinador parlamentario de Vox y presidente del partido en Palencia, Matías Recio.

A lo largo de algo más de dos minutos, Díaz Pico se negó a ocupar el sillón que estaba al lado de Hierro, si bien con la sesión a punto de comenzar, no le quedó más remedio que hacerlo. Horas después, cuando arrancó la sesión de tarde, ambos ocuparon los mismos escaños sin dirigirse la palabra.

La relación entre ambos procuradores ya había sido tensa en el pasado, cuando se confeccionaban las listas y Hierro quiso ocupar el primer puesto de la lista por Valladolid, un puesto reservado a Díaz Pico





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