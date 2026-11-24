El regreso de Jensen Huang a Nvidia tras garantías del gobierno de EE.UU. genera escepticismo por declaraciones evasivas del fiscal y preocupaciones sobre seguridad.

La repentina readmisión de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia este lunes ha generado un debate intenso sobre las garantías de seguridad nacional proporcionadas por la administración estadounidense. Tanto el consejo de administración de la firma de semiconductores como el presidente Donald Trump presentaron la decisión como un paso seguro, afirmando que Huang no representa una amenaza ni enfrenta problemas legales. Sin embargo, la solidez de estas afirmaciones comienza a cuestionarse ante la realidad de los hechos recientes.

Garantías oficiales vs. Realidad operativa

El consejo de administración de Nvidia declaró en su comunicado inicial que, tras conversaciones con altos funcionarios del gobierno, confiaba en que la restitución de Huang no implicaba ningún riesgo para la seguridad nacional. Esta confianza se mantiene a pesar de que se sabe que Huang ha mantenido una relación extramatrimonial con una mujer. Los funcionarios estadounidenses temían que esta persona pudiera estar trabajando con los servicios de inteligencia de China, lo que añade una capa de complejidad geopolítica al asunto.

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Posteriormente, Donald Trump intervino en las redes sociales para afirmar que el gobierno de los Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen Huang a Nvidia represente algún riesgo para la seguridad nacional. El presidente también abordó las preocupaciones sobre la llegada de chips prohibidos a China, indicando que el secretario de Justicia, Todd Blanche, había confirmado que no existen pruebas de conducta ilegal por parte de la empresa.

Evasividad del fiscal Todd Blanche

A pesar de las declaraciones contundentes del presidente, otros altos funcionarios no han reafirmado públicamente esas mismas garantías. Todd Blanche se mostró particularmente evasivo durante una entrevista realizada el lunes por la noche, lo que ha alimentado las dudas sobre la profundidad de la investigación realizada. Esta actitud contrasta con las declaraciones anteriores del Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia, que indicaban que los investigadores habían realizado una entrevista personal con Alice Huang, antigua ejecutiva de Megaspeed.

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Alice Huang es una figura clave en esta investigación, ya que el gobierno intentaba determinar si la empresa con sede en Singapur, Megaspeed, había estado desviando semiconductores estadounidenses. Sin embargo, las respuestas de Blanche han sido cada vez más confusas. Durante una comparecencia el martes en el Departamento de Justicia, Blanche acusó a los periodistas de burlarse de él al formular preguntas específicas sobre el estado de la investigación, mostrando una resistencia clara a proporcionar detalles concretos.

Implicaciones para Nvidia y el mercado

Las palabras de Blanche se centraron en distinguir entre una investigación formal y un mero examen de asuntos. Declaró que el FBI y las fuerzas del orden examinan numerosos temas constantemente, lo que no necesariamente deriva en acusaciones penales o en un proceso legal formal. Ante la insistencia de la prensa sobre si Jensen Huang había sido oficialmente investigado, Blanche devolvió la pregunta, preguntando el motivo de la confusión y negando tener razones para no confiar en que Nvidia actúa como una empresa responsable.

Este giro de acontecimientos pone de relieve el enorme riesgo que acaban de asumir tanto Donald Trump como Nvidia. La falta de claridad por parte de los funcionarios del gobierno, especialmente la evasión de Blanche, debería aumentar la preocupación entre los legisladores republicanos que han mostrado un escepticismo constante. La situación actual deja a la empresa y a sus principales ejecutivos en una posición vulnerable, donde las garantías iniciales parecen haber perdido firmeza ante la pregunta pública sobre la existencia de pruebas o investigaciones activas.