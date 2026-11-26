Datos de la NFPA revelan el aumento del 321% en incendios por cocina el Día de Acción de Gracias. Consejos de expertos para prevenir siniestros domésticos en la temporada festiva.

La temporada navideña en Estados Unidos conlleva un riesgo significativo de incendios domésticos debido al aumento del uso de electrodomésticos y la actividad culinaria intensiva. Los días con mayor número de siniestros de origen culinario son el Día de Acción de Gracias, la Nochebuena y el Día de Navidad, según datos recopilados por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés).

La temporada invernal representa el 28% de los siniestros eléctricos y casi el 40% de las muertes relacionadas con incendios en el país. Nicole Sanders, responsable de Educación Pública en el Instituto de Investigación sobre Seguridad contra Incendios, destaca que las viviendas modernas son mucho más propensas a sufrir fuegos que en el pasado debido a la prevalencia de espacios abiertos y tejidos sintéticos que facilitan la propagación de las llamas.

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Velocidad de propagación de incendios y riesgos

Anteriormente, las personas disponían de unos 17 minutos para escapar de una casa en llamas, pero ahora tienen tres minutos o menos para hacerlo con seguridad. Esta drástica reducción en el tiempo de evacuación es una realidad crítica que los hogares deben tomar en cuenta durante la celebración de las fiestas.

Sanders declaró que muchos asumen que la naturaleza festiva de estas fechas evita los accidentes, pero la gran actividad cotidiana incrementa las posibilidades de ocurrencia. La confianza excesiva y la distracción son factores clave que transforman situaciones cotidianas en emergencias peligrosas para la integridad física de los residentes.

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Picología del riesgo culinario en fiestas

El Día de Acción de Gracias registra un aumento del 321% en incendios generados por la cocina en comparación con el promedio diario normal. La Nochebuena y el Día de Navidad ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, registrando casi el doble de incendios por la cocina que un día habitual, lo que evidencia una correlación directa con las celebraciones.

Robert O'Brien, cofundador de NY Fire Consultants, señala que la mejor prevención es mantener la atención en la cocina y cubrir las ollas durante la preparación. Evitar el uso de ropa suelta que pueda colgar sobre un quemador es fundamental para prevenir que la tela entre en contacto con la fuente de calor directa.

Impacto decorativo y seguridad del hogar

Los bomberos responden anualmente a unos 835 incendios relacionados con decoraciones navideñas, sin incluir los incendios de árboles, según la NFPA. Alrededor de un tercio de estos siniestros están relacionados con velas y casi la mitad se deben a decoraciones colocadas demasiado cerca de equipos de calefacción.

Los incendios causados por árboles de Navidad son menos frecuentes, con un promedio de 143 reportados anualmente, pero son especialmente peligrosos. Los árboles de hoja perenne representan un riesgo desproporcionado debido a su tamaño y rapidez para incendiarse si no se manejan correctamente.

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Prevención con árboles y mantenimiento del hogar

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios recomienda pasar la mano entre las ramas de un árbol nuevo para verificar su estado antes de la compra. Si se caen muchas agujas, es probable que el árbol ya se esté secando y es mejor buscar uno más fresco para garantizar su seguridad interior.

Una vez en el hogar, el árbol debe regarse a diario y mantenerse a una distancia mínima de 90 centímetros de la chimenea, calefactores u otras fuentes de calor. Estas medidas simples pueden prevenir tragedias domésticas graves durante el periodo festivo.