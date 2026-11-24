Ribera Run Experience 2027 se celebrará el 11 de septiembre con 27 y 17 kilómetros, reforzando el turismo enológico y patrimonial de la Ribera del Duero.

La organización de Ribera Run Experience ha confirmado que su novena edición se disputará el 11 de septiembre de 2027, consolidando el evento como un referente del deporte y el turismo en la región. Esta cita deportiva mantiene su estructura de tres distancias, combinando pruebas competitivas con una modalidad senderista para atraer a diversos perfiles de participantes, desde atletas exigentes hasta aficionados al patrimonio natural.

Distancias 27 y 17 kilómetros definen el recorrido

El evento Ribera Run Experience 2027 ofrece dos modalidades de carrera y una experiencia caminante. La prueba principal contempla una distancia de 27 kilómetros, cuyo trazado se mantiene idéntico al de la edición anterior debido a las restricciones de acceso impuestas en el Puente Medieval de Peñafiel. Este recorrido permite a los corredores disfrutar del entorno privilegiado de viñedos, bodegas y la Senda del Duero, integrando el paisaje vitivinícola como parte fundamental de la experiencia atlética.

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Parallelmente, se mantiene la opción de 17 kilómetros, diseñada para quienes prefieren un ritmo más pausado para apreciar el entorno. Tanto los 27 como los 17 kilómetros concluirán su trazado en la Plaza del Coso, un enclave declarado Bien de Interés Cultural en 1999. Este lugar, reconocido por su singular origen medieval, funciona como línea de meta compartida y refuerza el carácter diferencial del evento al unir la competición deportiva con la riqueza histórica de la zona.

Programa paralelo fortalece el turismo enológico

La novena edición de Ribera Run Experience seguirá apostando por un recorrido que pone en valor el entorno natural y paisajístico de la Ribera del Duero, con especial protagonismo de la Senda del Duero. El evento actúa como un escaparate turístico capaz de atraer visitantes de diferentes puntos de España, contribuyendo a dar a conocer el patrimonio, la gastronomía y la oferta enoturística local. Durante todo el fin semana se desarrollará un programa de actividades paralelas que incluye visitas guiadas a bodegas, catas, música en directo y carreras infantiles para familiares y acompañantes.

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El evento cuenta con una nueva web oficial que mejora la experiencia del usuario mediante una guía del corredor automática y personalizada según la distancia elegida, disponible incluso sin conexión a internet. Este sistema incorpora notificaciones directas al móvil, tablones de avisos y recordatorios automáticos sobre horarios, autobuses y la recogida de dorsales. Además, se ha establecido un espacio donde corredores y público podrán descubrir los vinos de las bodegas colaboradoras y acceder a su compra directamente.

Inscripciones y proyección institucional

La apertura de inscripciones para las tres distancias, junto con los detalles del proceso de participación, se anunciará a principios de 2027 a través de la página web oficial. La organización agradece a las instituciones públicas y entidades privadas que, edición tras edición, confían en el proyecto y facilitan su crecimiento y consolidación en el calendario deportivo nacional.